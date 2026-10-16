Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο, αλλάζει το σκηνικό από την Κυριακή - Αναλυτικά η πρόβλεψη

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αρχικά στα δυτικά και βόρεια παράλια ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Προοδευτικά όμως μέχρι το μεσημέρι, θα αναπτύσσονται νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα βόρεια. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα νότια και τα ανατολικά παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα παράλια αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά παροδικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια. Προοδευτικά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.