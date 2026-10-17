Πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένο υποστατικό στην Πάφο

Σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο ανταποκρίθηκε ένα πυροσβεστικό όχημα, με τα μέλη της Υπηρεσίας να καταφέρνουν να κατασβήσουν την πυρκαγιά με τη χρήση σωλήνων νερού.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του υποστατικού, μεταξύ των οποίων παλιά αντλία πετρελαίου και άχρηστα υλικά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.