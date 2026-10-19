Σχεδόν 100.000 νεκροί από φυσικές καταστροφές στη Λατινική Αμερική σε 50 χρόνια

Οι καταστροφές έχουν σοβαρό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος, σύμφωνα με έκθεση που παρουσίασαν τη Δευτέρα το Ibero-American Business Foundation, η Mapfre και η CAF (Αναπτυξιακή Τράπεζα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής). Η παρουσίαση έγινε ενόψει της Ιβηροαμερικανικής Συνόδου Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη στις 4 και 5 Νοεμβρίου.

Κατά την τελευταία πεντηκονταετία, οι φυσικές καταστροφές έχουν προκαλέσει σχεδόν 100.000 θανάτους στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Οι οικονομικές απώλειες ξεπερνούν τα 360 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 320 δισεκατομμύρια ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία και είναι συγκρίσιμο με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Χιλής ή της Κολομβίας.

Όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο Efe, καταιγίδες, πλημμύρες, ξηρασίες, καύσωνες και άλλα ακραία φαινόμενα καταστρέφουν κατοικίες, διαταράσσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και μειώνουν τα εισοδήματα. Παράλληλα, υποχρεώνουν τις αρχές να διαθέτουν δημόσιους πόρους για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την ανοικοδόμηση. Συχνά, οι επιπτώσεις τους στην οικονομική ανάπτυξη, τη φτώχεια, την κοινωνική συνοχή και τη δημοσιονομική σταθερότητα είναι μακροχρόνιες.

Η μελέτη χαρακτηρίζει κοινωνική και οικονομική επιταγή την ενίσχυση της ικανότητας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής να ανταποκρίνονται στις φυσικές καταστροφές. Η ανάγκη γίνεται πιο επιτακτική, καθώς η κλιματική αλλαγή συντελεί στην αύξηση της συχνότητας και της έντασης των φαινομένων, εντείνοντας τους κινδύνους και τις επιπτώσεις τους στους ανθρώπους και την οικονομία.

Η έκθεση αναγνωρίζει ότι η περιοχή έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πολιτική προστασία, με συστήματα πρόληψης, έγκαιρης προειδοποίησης και εκκένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι χώρες χρειάζεται να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να επιταχύνουν την ανοικοδόμηση.

Οικονομική ανθεκτικότητα

Το έγγραφο εισηγείται στρατηγική που θα ενισχύει την πολιτική προστασία ως δεύτερη γραμμή άμυνας, με βάση την οικονομική ανθεκτικότητα. Αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω ασφαλιστικών μηχανισμών, προληπτικής χρηματοδότησης, τεχνολογικής καινοτομίας και συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι ειδικοί προτείνουν την καθιέρωση προκαθορισμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως ασφαλιστικά προϊόντα, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και άλλα μέσα ρευστότητας και μεταφοράς κινδύνου, προσαρμοσμένα σε διαφορετικές περιστάσεις. Έτσι, θα υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και προκαθορισμένοι κανόνες δράσης, αντί για αυτοσχεδιασμό.

Για συχνότερα περιστατικά με μικρότερο αντίκτυπο μπορούν να χρησιμοποιούνται δημοσιονομικά αποθέματα και κεφάλαια έκτακτης ανάγκης. Για σπανιότερα γεγονότα με σοβαρότερες επιπτώσεις, η έκθεση θεωρεί αναγκαία τη χρήση εργαλείων μεταφοράς κινδύνου, όπως η ασφάλιση ή τα ομόλογα καταστροφών (catastrophe bonds).

Δέκα μέτρα

Η έκθεση εισηγείται δέκα μέτρα για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Σε αυτά περιλαμβάνονται η ενσωμάτωση της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας στις κρατικές προτεραιότητες, η μείωση του «κενού προστασίας» (protection gap), η ιεράρχηση δράσεων με τον μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και η προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σαφείς κανόνες.

Επιπλέον, προτείνει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ασφαλιστικής κάλυψης και η άμεση καταβολή αποζημιώσεων, να αξιοποιηθεί η καινοτομία για τη διεύρυνση της κάλυψης και να συνδεθεί η ασφάλιση με την πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου. Στα μέτρα περιλαμβάνονται ακόμη η ανάπτυξη κοινών προτύπων και ικανοτήτων και η προώθηση ενός πολυμερούς πλαισίου συνεργασίας «ευέλικτου και προσανατολισμένου στα αποτελέσματα».

Πηγή: ΚΥΠΕ