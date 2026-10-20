Ανησυχίες για το πάρκο αποθήκευσης ενέργειας 40 MW στην Αλάμπρα

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση 23 μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων αποθήκευσης ενέργειας σε περιοχή όπου υπάρχουν αδειοδοτημένες κατοικίες. Μία από αυτές βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από το σημείο της προγραμματισμένης εγκατάστασης. Η Επιτροπή Αγώνα, σε συνεργασία με τον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, ζητεί την ανάκληση ή αναστολή των αδειών και την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον πριν από την έναρξη των εργασιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη συνεδρία τέθηκαν ζητήματα ασφάλειας των κατοίκων, πυρασφάλειας και χωροθέτησης. Εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ και της περιβαλλοντικής οργάνωσης Terra Cypria εισηγήθηκαν να καταστεί υποχρεωτική η εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Όπως αναφέρει η Επιτροπή Αγώνα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος δήλωσε ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τους διευθυντές των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση του έργου.

Η Επιτροπή Αγώνα διευκρινίζει ότι δεν αντιτίθεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά ζητεί τα συστήματα αποθήκευσης να εγκαθίστανται σε κατάλληλους χώρους, μακριά από κατοικημένες περιοχές, και να αξιολογούνται πλήρως οι πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον. Δηλώνει επίσης αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειες για ακύρωση του έργου στην περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ