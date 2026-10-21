Γιατί ο Οκτώβριος είναι ο καλύτερος μήνας για να φυτέψετε στον κήπο και το μπαλκόνι σας

Μετά τη ζέστη του καλοκαιριού, το έδαφος διατηρεί ακόμη αρκετή θερμότητα, ενώ η ατμόσφαιρα γίνεται σταδιακά πιο δροσερή. Αυτός ο συνδυασμός βοηθά τα φυτά να αναπτύξουν το ριζικό τους σύστημα χωρίς να καταπονούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες και την έντονη εξάτμιση του νερού. Ειδικά στην Κύπρο, όπου τα καλοκαίρια είναι ιδιαίτερα θερμά και ξηρά, ο Οκτώβριος προσφέρει μια καλή ευκαιρία για να ανανεώσουμε τον κήπο ή τις γλάστρες του μπαλκονιού.

Τι μπορείτε να φυτέψετε τώρα

Ο Οκτώβριος είναι ιδανικός για αρκετά λαχανικά της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου. Μαρούλια, σπανάκι, ρόκα, ραπανάκια, μπρόκολα, κουνουπίδια και λάχανα μπορούν να καλλιεργηθούν αυτή την εποχή, εφόσον οι θερμοκρασίες είναι κατάλληλες. Είναι επίσης καλή περίοδος για αρωματικά φυτά, όπως ο μαϊντανός και ο κόλιανδρος, που μπορούν να αναπτυχθούν τόσο σε παρτέρια όσο και σε γλάστρες. Όσοι αγαπούν τα λουλούδια μπορούν να επιλέξουν πανσέδες, κυκλάμινα και καλέντουλες, προσθέτοντας χρώμα στον εξωτερικό τους χώρο. Παράλληλα, το φθινόπωρο είναι κατάλληλο για τη φύτευση πολλών βολβών που θα ανθίσουν την άνοιξη.

Το μυστικό βρίσκεται στις ρίζες

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της φθινοπωρινής φύτευσης είναι ότι τα φυτά έχουν περισσότερο χρόνο να εγκατασταθούν πριν από την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται φροντίδα. Το χώμα πρέπει να στραγγίζει καλά, ενώ το πότισμα πρέπει να προσαρμόζεται στις βροχοπτώσεις και στις ανάγκες κάθε φυτού. Πριν από τη φύτευση, καλό είναι να εμπλουτίσουμε το έδαφος με ώριμο κομπόστ και να επιλέξουμε σημεία με επαρκή ηλιοφάνεια.

Με σωστή επιλογή φυτών και λίγη περιποίηση, ο Οκτώβριος μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για έναν καταπράσινο κήπο, μια παραγωγική μικρή λαχανόκηπο ή ένα μπαλκόνι γεμάτο ζωή τους επόμενους μήνες.