Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα, στις 18:00 το απόγευμα , οι αμπελουργοί της επαρχίας Πάφου, στο Πολέμι, διεκδικώντας αποζημιώσεις για όλες τις ποικιλίες σταφυλιών που έχουν προσβληθεί από τον περονόσπορο.
Στους δρόμους οι αμπελουργοί της Πάφου: Ζητούν αποζημιώσεις για τον περονόσπορο
Οι αμπελουργοί συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολεμίου, με βασικό αίτημα την καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους εξαιτίας της ασθένειας.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των αμπελουργών, Μύρο Γιάγκου, στη συγκέντρωση προσκλήθηκαν οι βουλευτές της επαρχίας Πάφου, καθώς και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων. Οι αμπελουργοί ζητούν την έμπρακτη στήριξη των αρμόδιων φορέων, τονίζοντας την ανάγκη να καλυφθούν όλες οι ποικιλίες σταφυλιών που έχουν υποστεί ζημιές από τον περονόσπορο.
O Σαββάκης Σωτηριάδης από την επιτροπή των αμπελουργών ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το αίτημα τους είναι να συμπεριληφθούν όλες οι ποικιλίες για τον περονόσπορο για βοήθεια .
«Αυτό είναι το αίτημα μας», είπε χαρακτηριστικά . Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Σωτηριάδης ισχυρίστηκε πως ενώ είχε δεσμευτεί ο αρμόδιος Υπουργός για παραχώρηση βοήθειας τελικά υπαναχώρησε .
Δυστυχώς παρατήρησε, « ακούει τους τεχνοκράτες οι οποίοι δεν του λένε την σωστή πραγματικότητα».
Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση διαμαρτυρίας η σημερινή κινητοποίηση στο Πολέμι αποσκοπεί στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και στην προώθηση του αιτήματός τους για δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων καλλιεργειών.
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