Καιρός: Τοπικές βροχές σήμερα και άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες – Έρχεται και σκόνη

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται κατά διαστήματα να παρατηρείται αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.