Εγκαινιάστηκε το αναδιαμορφωμένο Παττίχειο Πάρκο στη Λάρνακα

Σε χαιρετισμό του, ο κ. Σενέκης είπε ότι η ανάπλαση δεν αφορά μόνο την αναβάθμιση των υποδομών της πόλης, αλλά αποτελεί επένδυση στην ποιότητα ζωής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δημιουργία δημόσιου χώρου που συνδυάζει αναψυχή, πολιτισμό και επαφή με τη φύση.

«Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη των πόλεών μας δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία έχει ευθύνη να προστατεύει τα οικοσυστήματα της Κύπρου και να διαμορφώνει τις συνθήκες ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν ποιοτικό, υγιές και προσβάσιμο φυσικό περιβάλλον.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην οικολογική σημασία της Αλυκής Λάρνακας, η οποία είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ανατολικής Μεσογείου και καταφύγιο βιοποικιλότητας. Η αναγνώρισή της από τη Σύμβαση Ramsar και το δίκτυο Natura 2000, σημείωσε, αναδεικνύει την αξία της και την ευθύνη για τη διατήρηση και την προστασία της.

Όπως ανέφερε, η Αλυκή είναι αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας, της ιστορίας και της καθημερινότητας της Λάρνακας, ενώ το φλαμίνγκο έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις, ο κ. Σενέκης είπε ότι τα νέα σημεία θέασης και η υπερυψωμένη κυκλική πεζογέφυρα γύρω από το Παττίχειο Αμφιθέατρο προσφέρουν στους επισκέπτες διαφορετική εμπειρία περιπάτου και θέα προς την Αλυκή. Η νέα παιδική χαρά και η συνολική αναβάθμιση του χώρου, πρόσθεσε, δημιουργούν ένα πιο φιλόξενο και λειτουργικό περιβάλλον για οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναβάθμιση του Παττιχείου Δημοτικού Αμφιθεάτρου, το οποίο, όπως είπε, εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της Λάρνακας.

Το αναδιαμορφωμένο πάρκο, ανέφερε, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Η προστασία της φύσης απαιτεί γνώση, ευαισθητοποίηση, συνεργασία και διαφορετική αντίληψη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πόλεων, σημείωσε.

Ο Υπουργός συνεχάρη τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του έργου.

Ευχήθηκε το αναβαθμισμένο πάρκο να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, πολιτισμού και αναψυχής για κατοίκους και επισκέπτες. «Η πραγματική πρόοδος μιας πόλης δεν μετριέται μόνο από τα έργα που δημιουργεί, αλλά και από τον φυσικό πλούτο που καταφέρνει να διαφυλάξει», τόνισε.

Καταλήγοντας, είπε ότι η Αλυκή Λάρνακας αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον και ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη να προστατευθεί και να παραδοθεί στις επόμενες γενιές.

Πηγή: ΚΥΠΕ