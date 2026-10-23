Συναγερμός ΟΗΕ για το Ελ Νίνιο: Φόβοι για πρωτοφανή ένταση, ξηρασίες και πλημμύρες

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου Efe, η ένταση του φαινομένου ενδέχεται να φτάσει σε επίπεδο που «βρίσκεται κυριολεκτικά εκτός των κλιμάκων παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε εδώ και τέσσερις δεκαετίες», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), Celeste Saulo.

Η Saulo και ο συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, Tom Fletcher, απηύθυναν κοινή έκκληση στη διεθνή κοινότητα να προετοιμαστεί. Όπως προειδοποίησαν, το Ελ Νίνιο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ξηρασίες, καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες σε όλο τον κόσμο.

«Θα πλήξει τη Λατινική Αμερική, την Ανατολική και Νότια Αφρική, την Ασία και τον Ειρηνικό, φέρνοντας ακραία ζέστη, ξηρασίες και πλημμύρες», ανέφερε ο Fletcher. Οι επιπτώσεις ενδέχεται να αυξήσουν την επισιτιστική ανασφάλεια για 50 εκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποίησε.

Ο Fletcher ανακοίνωσε ότι το γραφείο του θα διαθέσει 50 εκατομμύρια δολάρια από το ταμείο εκτάκτων αναγκών, ώστε να στηρίξει 11 χώρες που ενδέχεται να πληγούν περισσότερο. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Τσαντ, το Ελ Σαλβαδόρ, η Αιθιοπία, η Σομαλία και το Νότιο Σουδάν.

«Ήδη γινόμαστε μάρτυρες ακραίων καιρικών φαινομένων και αναμένουμε ότι αυτά θα πολλαπλασιαστούν και θα πυροδοτήσουν άλλα, καθώς το Ελ Νίνιο εντείνεται», πρόσθεσε η Saulo. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό «δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα οδηγήσει σε ανθρωπιστική καταστροφή».

«Σε πολλές περιοχές, έχουμε ακόμα χρόνο να προετοιμαστούμε», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες «δεν είναι αναγκαίο να μετατραπούν σε ανθρωπιστικές κρίσεις ή απώλειες ανθρώπινων ζωών». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το χρονικό περιθώριο για δράση «δεν θα παραμείνει ανοιχτό επ’ αόριστον».

Πηγή: ΚΥΠΕ