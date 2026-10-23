Στη δημιουργία ειδικών ανοιγμάτων στα στηθαία ασφαλείας των δασικών δρόμων στο Κρατικό Δάσος Πάφου προχώρησε το Τμήμα Δασών, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των κυπριακών αγρινών και την αποτροπή του εγκλωβισμού τους στο οδικό δίκτυο.
Ασφαλείς διέξοδοι για τα αγρινά στο Δάσος Πάφου - Ολοκληρώθηκε έργο €52.000
Το Τμήμα Δασών δημιούργησε ειδικά ανοίγματα στα στηθαία ασφαλείας των δασικών δρόμων, ώστε τα αγρινά να μετακινούνται χωρίς να εγκλωβίζονται. Το έργο κόστισε περίπου €52.000, ενώ σχετικό βίντεο καταγράφει τη διασταύρωση από τα αγρινά χωρίς τα στηθαία ασφαλείας.
Το έργο, συνολικού κόστους περίπου 52 χιλιάδων ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών που εξακολουθούσαν να υπάρχουν στα συγκεκριμένα σημεία του δάσους.
Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες για την προστασία και τη διαχείριση της άγριας πανίδας στα κρατικά δάση συνεχίζονται.
Το έργο συνοδεύεται και από σχετικό βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η χρήση των ειδικών διεξόδων από αγρινά.
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