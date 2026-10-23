Ασφαλείς διέξοδοι για τα αγρινά στο Δάσος Πάφου - Ολοκληρώθηκε έργο €52.000

Το έργο, συνολικού κόστους περίπου 52 χιλιάδων ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών που εξακολουθούσαν να υπάρχουν στα συγκεκριμένα σημεία του δάσους.

Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι οι προσπάθειες για την προστασία και τη διαχείριση της άγριας πανίδας στα κρατικά δάση συνεχίζονται.

Το έργο συνοδεύεται και από σχετικό βίντεο, στο οποίο καταγράφεται η χρήση των ειδικών διεξόδων από αγρινά.