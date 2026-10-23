Κατεχόμενα: Μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στον Λιμνίτη

Την είδηση γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του «Πάρκου Φύσης στο Βουνό Κερύνειας», Κεμάλ Μπασάτ, αναφέροντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νεκροτομικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ζώου.

Όπως επισήμανε, η μεσογειακή φώκια συγκαταλέγεται στα σπανιότερα θαλάσσια θηλαστικά παγκοσμίως, με τον συνολικό πληθυσμό της να εκτιμάται μεταξύ 800 και 1.000 ατόμων. Στην Κύπρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρέθεσε, ζουν μόλις 20 με 22 φώκιες του συγκεκριμένου είδους.

Ο Κεμάλ Μπασάτ υπογράμμισε ότι, λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου πληθυσμού, κάθε απώλεια αποτελεί σοβαρό πλήγμα για το μέλλον του είδους. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι μεσογειακές φώκιες δίνουν καθημερινά μάχη επιβίωσης, καθώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες περιορίζουν ολοένα και περισσότερο τους φυσικούς τους βιότοπους.

Σε εξέλιξη οι εξετάσεις για τα αίτια θανάτου

Αναφερόμενος στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε η φώκια, ο διευθυντής του Πάρκου Φύσης ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα. Όπως εξήγησε, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η νεκροψία και να αξιολογηθούν τα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε τον θάνατο του ζώου.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.