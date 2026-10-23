Τέρμα στις γούνες βιζόν: Η Δανία τερματίζει την εκτροφή μινκ μετά τις μαζικές θανατώσεις το 2020

«Η Δανία δεν θα ζητήσει εξαίρεση για να επιτρέψει στη δανική βιομηχανία μινκ να συνεχίσει να λειτουργεί όταν τεθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή απαγόρευση της εκτροφής των ζώων αυτών τον Αύγουστο του επόμενου έτους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Τον Νοέμβριο του 2020, η σκανδιναβική χώρα επέβαλε -χωρίς επαρκή νομική βάση- τη συστηματική θανάτωση αυτών των ζώων, τα οποία τότε αριθμούσαν 15 εκατομμύρια, για την πρόληψη μεταλλάξεων του ιού Covid-19.

Η απαγόρευση της εκτροφής μινκ ήρθη την 1η Ιανουαρίου 2023 και στη συνέχεια επανήλθε διστακτικά. Μέχρι τον Αύγουστο του 2026, η χώρα διέθετε επτά μονάδες εκτροφής μινκ.

«Μια οικονομική δραστηριότητα δεν πρέπει να συνεχίζεται απλώς και μόνο επειδή υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Πρέπει επίσης να έχει νόημα για την κοινωνία, για την οικονομία και για τα ζώα», τόνισε ο υπουργός Γεωργίας Κρίστιαν Ράμπτζεργκ Μάντσεν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η κυβέρνηση επέλεξε την καλή διαβίωση των ζώων (...), η ευρωπαϊκή απαγόρευση της εκτροφής μινκ θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Αυγούστου 2027», πρόσθεσε.

Έχει προγραμματιστεί μεταβατική περίοδος που θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες των εκτροφείων να τα κλείσουν έως τις 7 Αυγούστου 2029.

Πριν από τη μαζική σφαγή τον Νοέμβριο του 2020, η Δανία ήταν κορυφαία στις εξαγωγές γούνας βιζόν (μινκ) στον κόσμο, που προορίζονταν για τις αγορές πολυτελείας και γούνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ