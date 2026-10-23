Δύο δασικές πυρκαγιές στην επαρχία Πάφου ,τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 14:10, στην τοποθεσία «Κοντομέρσινα», εντός των ορίων της κοινότητας Αναρίτας. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:40, αφού έκαψε ένα δεκάριο χαμηλής άγριας βλάστησης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν τέσσερα άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και έξι άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 14:30, δυτικά της κοινότητας Αναδιού, και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 14:50, χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, προτού επεκταθεί.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, τα αίτια και των δύο πυρκαγιών διερευνώνται.