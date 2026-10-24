«Όχι στην αφαλάτωση»: Με τρακτέρ και νταλίκα έκλεισαν τον δρόμο οι κάτοικοι του Μαζωτού

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκαν βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και οργανώσεων. Μεταξύ των μηνυμάτων στα πανό ήταν τα «Σώστε τη θάλασσα του Μαζωτού», «Κάτω τα χέρια σας από τη θάλασσα του Μαζωτού», «Η θάλασσα του Μαζωτού κινδυνεύει», «Καταστρέφετε τη θάλασσά μας» και «Όχι στην αφαλάτωση στον Μαζωτό».

Η Λαμπριανή Αλεξάνδρου, μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού και της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού, δήλωσε ότι οι κάτοικοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους και απορρίπτουν κάθε προσπάθεια αντιστάθμισης των επιπτώσεων του έργου.

«Ο Μαζωτός δεν πωλείται, δεν χαρίζεται και δεν θα σιωπήσει. Θα τον υπερασπιστούμε μέχρι τέλους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή της, η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί άμεσα και να δοθούν απαντήσεις στους κατοίκους.

Η κ. Αλεξάνδρου υποστήριξε ότι έχει απορριφθεί πρόταση της ΑΗΚ, την οποία χαρακτήρισε χαμηλότερου κόστους και με δυνατότητα παροχής περισσότερων κυβικών μέτρων νερού. Ανέφερε επίσης ότι η Ομάδα Πρωτοβουλίας έχει συγκεντρώσει 500 υπογραφές και θα συνεχίσει τη συλλογή τους. Σύμφωνα με την ίδια, οι κάτοικοι έχουν καταθέσει δύο προσφυγές και είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί, να προσφύγουν και σε ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Όπως είπε, οι κάτοικοι αναμένουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έχουν αποστείλει επανειλημμένα τεκμηριωμένες μελέτες, χωρίς να έχουν λάβει τις απαντήσεις που ζητούν. Ερωτηθείσα αν η κοινότητα θα εξέταζε αντισταθμιστικά μέτρα ή άλλα οφέλη από το Υπουργείο Γεωργίας, απάντησε ότι τίποτα δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη ζημιά που, κατά την ίδια, θα προκληθεί στην περιοχή.

Η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας, Ελένη Χαϊλή, κάλεσε επίσης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει, εκφράζοντας την έντονη αντίθεση των κατοίκων στο έργο.

«Φτάνει, κανεί, είμαστε στα όριά μας. Δεν τους θέλουμε στο χωριό μας», δήλωσε, λέγοντας ότι η κοινότητα αποτελεί τη ζωή των κατοίκων και ότι δεν θα επιτρέψουν, όπως είπε, την καταστροφή της περιοχής.

Η κ. Χαϊλή χαρακτήρισε την απόφαση για τον Μαζωτό επείγουσα και παράτυπη. Υποστήριξε ότι λήφθηκε τον Ιανουάριο λόγω έκτακτης ανάγκης, με παράκαμψη διαδικασιών και χωρίς να προηγηθεί περιβαλλοντική μελέτη. Έκανε επίσης λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις στον βυθό, στην ακτή και στο χερσαίο περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι προβλέπεται η απόρριψη 40 χιλιάδων τόνων αποβλήτων την ημέρα στη θάλασσα.

Η θέση του Κοινοτικού Συμβουλίου

Σε ανακοίνωσή του, το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού διευκρίνισε ότι δεν συμμετείχε στη διαμαρτυρία, καθώς, όπως ανέφερε, δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη διοργάνωσή της ούτε είχε ζητηθεί εγκαίρως η συνδρομή ή η συμμετοχή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ομάδα Πρωτοβουλίας διοργάνωσε τη διαμαρτυρία την Τετάρτη, μόλις τρεις ημέρες πριν από την εκδήλωση. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι, όταν προτίθεται να διοργανώσει ή να στηρίξει επίσημα διαμαρτυρία, οφείλει να ακολουθεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις μέσω των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

Όπως αναφέρει, ενεργεί πάντοτε με βάση τον περί Κοινοτήτων Νόμο και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διοργάνωση δημόσιων συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και του θεσμικού του ρόλου.

Πηγή: ΚΥΠΕ