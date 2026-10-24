Οι Οικολόγοι στηρίζουν τους κατοίκους που αντιδρούν σε εργοστάσιο αφαλάτωσης στον Μαζωτό

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα αναφέρει ότι «η προστασία της θάλασσας, των παράκτιων οικοσυστημάτων και της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα». Επισημαίνει, παράλληλα, τη σημασία διερεύνησης των πιθανών επιπτώσεων από την απόρριψη άλμης και άλλων καταλοίπων της διαδικασίας αφαλάτωσης, καθώς και αξιολόγησης των ενδεχόμενων κινδύνων για ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα, μεταξύ των οποίων τα λιβάδια Ποσειδωνίας.

Το Κίνημα σημειώνει ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τέτοιων έργων πρέπει να στηρίζονται σε τεκμηριωμένες περιβαλλοντικές μελέτες, στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και σε ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.

Προσθέτει ότι πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και εναλλακτικές προτάσεις για την αύξηση της παραγωγής αφαλατωμένου νερού, «οι οποίες ενδέχεται να είναι οικονομικότερες και περιβαλλοντικά φιλικότερες, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν αξιολογηθεί και αξιοποιηθεί επαρκώς».

Πηγή: ΚΥΠΕ