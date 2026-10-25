Σιά: «Δεν θα δεχθούμε καμία επέκταση» - Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι για το λατομείο

Η κοινότητα ζητά να διαμορφωθεί και να παρουσιαστεί δεσμευτικό πρόγραμμα για τη σταδιακή ολοκλήρωση της λατόμευσης, ανέφερε η κ. Γεωργίου. Πρόσθεσε ότι θα διευθετηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος επιθυμεί να επισκεφθεί την περιοχή και να συζητήσει το ζήτημα.

Η κ. Γεωργίου χαρακτήρισε την εκδήλωση της Κυριακής ειρηνική, σημειώνοντας ότι «αγκαλιάστηκε από σύσσωμη την κοινότητα και το Κοινοτικό Συμβούλιο».

«Η εκδήλωση διαμαρτυρίας έγινε για να ακουστεί η φωνή του κόσμου γιατί ο κόσμος δεν έχει άλλη ανοχή πλέον. Πρέπει να καταλάβει η Κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει άλλη ανοχή, δεν θα δεχθούμε καμία επέκταση», ανέφερε.

Όπως είπε, πρόκειται για το μοναδικό λατομείο που είναι ορατό από ολόκληρη την κοινότητα, ενώ οι εργασίες γίνονται πλέον σε σημεία που φαίνονται καθαρά από το χωριό.

Η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου υποστήριξε ότι παραβιάζονται προηγούμενες συμφωνίες, βάσει των οποίων η λατόμευση θα γινόταν εντός συμφωνημένων ορίων.

«Εμείς ζητούμε τη διαμόρφωση και την παρουσίαση ενός δεσμευτικού προγράμματος σταδιακής ολοκλήρωσης της λατόμευσης», είπε, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί «κόκκινη γραμμή» και ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν να δείξουν άλλη ανοχή.

«Το βουνό Ξυλιάς είναι η ταυτότητα της κοινότητάς μας. Όταν λατομευτεί ολόκληρο το βουνό, θα χάσει την ταυτότητά της η Σιά», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια, με βάση τις υπουργικές αποφάσεις για την επέκταση υφιστάμενων λατομείων, δεν θα τεθεί ποτέ όριο για το βουνό. «Εμείς ζητούμε να μπει ένα όριο στη λατόμευση», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ