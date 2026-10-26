Αιτήσεις έως τις 15 Νοεμβρίου για το Μέτρο 1 του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διευκρινίζει ότι δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων μετά την προθεσμία. Για την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται αίτηση για το 2026, καθώς οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται κάθε χρόνο.

Το Μέτρο 1 προβλέπει ετήσια οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών γης μέσω επιδότησης ανά εκτάριο και αποτελεί αντισταθμιστικό μέτρο του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. Σκοπός του είναι να επιβραβεύσει τους ιδιοκτήτες που διατηρούν τα τεμάχιά τους σε φυσική κατάσταση, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη του τοπίου και στην προστασία της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής.

Η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως τις €6.600 ετησίως ανά δικαιούχο. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2024-2028 ανέρχεται σε €25 εκατομμύρια.

Μετά την ολοκλήρωση της πενταετίας, το μέτρο θα επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή του και τα οφέλη από τα πρόσθετα κοινωνικοοικονομικά μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής, αναφέρει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ