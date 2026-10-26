Αιτήσεις για το Μέτρο 1 του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.support-akamas.com. Η διαδικασία, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2026.
Αιτήσεις έως τις 15 Νοεμβρίου για το Μέτρο 1 του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα
Η υποβολή αιτήσεων για την ετήσια ενίσχυση ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου και γίνεται ηλεκτρονικά. Η επιδότηση φτάνει έως τις €6.600 ανά δικαιούχο.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διευκρινίζει ότι δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων μετά την προθεσμία. Για την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται αίτηση για το 2026, καθώς οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται κάθε χρόνο.
Το Μέτρο 1 προβλέπει ετήσια οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών γης μέσω επιδότησης ανά εκτάριο και αποτελεί αντισταθμιστικό μέτρο του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. Σκοπός του είναι να επιβραβεύσει τους ιδιοκτήτες που διατηρούν τα τεμάχιά τους σε φυσική κατάσταση, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη του τοπίου και στην προστασία της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής.
Η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως τις €6.600 ετησίως ανά δικαιούχο. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2024-2028 ανέρχεται σε €25 εκατομμύρια.
Μετά την ολοκλήρωση της πενταετίας, το μέτρο θα επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη την απόδοσή του και τα οφέλη από τα πρόσθετα κοινωνικοοικονομικά μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής, αναφέρει η ανακοίνωση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.