Καμίνι η Κύπρος: Χτυπά τους 42 βαθμούς ο υδράργυρος – Στο κόκκινο ο κίνδυνος έκρηξης πυρκαγιών το Σάββατο

Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» θα βρίσκεται αύριο, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, ο κίνδυνος έκρηξης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Η Υπηρεσία απευθύνει θερμή έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις εξορμήσεις του και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Υπενθυμίζεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς αποτελεί αδίκημα, το οποίο βάσει της νομοθεσίας επισύρει αυστηρές ποινές.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με το 1407 (Τμήμα Δασών) ή το 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Ο καιρός αναλυτικά

Εποχική χαμηλή πίεση αλλά και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα δεν αποκλείεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη, ιδιαίτερα στα νότια και τα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 24 βαθμούς στις παράλιες περιοχές.Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο θα είναι και ιδιαίτερα θερμός.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και παροδικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Αργά το απόγευμα οι άνεμοι θα καταστούν γενικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός.Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.