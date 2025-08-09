Ρύπανση στην παραλία Αγίας Βαρβάρας – Μην κολυμπήσετε λέει το Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος καλεί το κοινό να αποφεύγει την κολύμβηση στην παραλία Αγίας Βαρβάρας, στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Τύχωνα, μετά τον εντοπισμό ρύπανσης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Τμήματος, για σκοπούς προληπτικής προστασίας της δημόσιας υγείας, συστήνεται όπως αποφεύγεται η κολύμβηση στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Το Τμήμα αναφέρει πως παρακολουθεί την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για συνεχή παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ρύπανσης.

Σημειώνεται ότι η τοπική αρχή έχει ενημερωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών και την επιβεβαίωση της καταλληλότητας των υδάτων για κολύμβηση, σημειώνεται.

Για καλύτερη ενημέρωση το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλο Μεσημέρη (Τηλ. 99429101), όπως επισημαίνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ