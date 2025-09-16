Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε συναγερμό του Τμήμα Δασών λόγω πυρκαγιάς στον Μονιάτη - Γλύτωσαν τα χειρότερα

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στα όρια της Κοινότητας Μονιάτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Δασών, χτες Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, και ώρα 22:55 εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή στα όρια της κοινότητας Μονιάτη.

Η πυρκαγιά ανιχνεύτηκε από μέλη της Πολιτικής Άμυνας, και χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 23:10, προτού επεκταθεί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 4 άτομα της Πολιτικής Άμυνας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

