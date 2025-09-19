Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λάβαρο «αντίδρασης» σήκωσε το Τμήμα Δασών

ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μεταφορά του τομέα δασοπυρόσβεσης του Τμήματος Δασών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

«Κόκκινο πανί» έχει γίνει για τον δασονομικό κόσμο η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων και του προσωπικού του Τμήματος Δασών που εμπλέκεται σε δράσεις δασοπροστασίας, με αποτέλεσμα τον διαμοιρασμό του, από το Υπουργείο Γεωργίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο δημιουργίας Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Και ως «αρένα» έκφρασης των έντονων αντιδράσεων, τόσο της ηγεσίας του Τμήματος όσο και του προσωπικού, λειτούργησε την Πέμπτη η Βουλή, κατά την τρίτη και τελευταία κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό, μία μέρα μετά την εξαγγελία της κυβέρνησης. Μάλιστα βρήκαν έντονη υποστήριξη και από βουλευτές των αντιπολιτευόμενων κομμάτω...

