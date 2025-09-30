Henkel και Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους για μια πιο καθαρή Κύπρο

Με όραμα μια πιο καθαρή Κύπρο, η Henkel Consumer Brands σε συνεργασία με τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ πραγματοποίησαν, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, δύο σημαντικές δράσεις καθαρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος του Dixan «Καθάρισε σε Βάθος, Καθάρισε στην Πηγή». Οι δράσεις έλαβαν χώρα στην παραλία Lady’s Mile της Λεμεσού, όπου εξειδικευμένοι δύτες καθάρισαν τον βυθό της θάλασσας, ενώ οι εθελοντές εργαζόμενοι των δύο εταιριών καθάρισαν την παραλία από τα απορρίμματα.

Πιο συγκεκριμένα, η εξειδικευμένη ομάδα δυτών «βούτηξε στα βαθιά», με σκοπό την απομάκρυνση απορριμμάτων που έχουν καταλήξει στον βυθό της θάλασσας, όπως δίχτυα και πλαστικά τα οποία ρύπαιναν τη θάλασσα και απελευθέρωναν μικροπλαστικά.

Ταυτόχρονα, με οδηγό το σύνθημα «Μαζί, πιο καθαρά», 30 περίπου εθελοντές από τη Henkel και τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ μαζί με τον Τάσο Τρύφωνος, συνέλεξαν απορρίμματα από την παραλία και τον βιότοπο της περιοχής. Συνολικά συλλέχθησαν περίπου 4 τόνοι απορριμμάτων. Οι δύο δράσεις πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη και τον συντονισμό του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ενάλια Φύσις και τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού, καθώς εκπρόσωποι της οργάνωσης καθοδήγησαν τους εθελοντές και όλοι μαζί βοήθησαν στην περισυλλογή των απορριμμάτων.

Tέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η Ενάλια Φύσις ενέταξε τον συγκεκριμένο καθαρισμό στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία #EUBeachCleanup 2025 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έτσι ιδιαίτερη ορατότητα και κύρος στην ενέργεια, τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην επίσημη πλατφόρμα της Ε.Ε. Έτσι, αναδεικνύεται η συμβολή της Κύπρου και των συμμετεχόντων μερών σε πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο.

Σε δηλώσεις του, ο κος Θάνος Καλουδιώτης – Category, Sustainability & Μedia Manager, της Henkel Consumer Brands GR&CY, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με μεγάλη μας χαρά βρισκόμαστε σήμερα στην Κύπρο στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος του Dixan «Καθάρισε σε Βάθος, Καθάρισε στην Πηγή». Ένα πρόγραμμα που στην Κύπρο για 6 συνεχόμενα χρόνια πραγματοποιεί υποβρύχιους καθαρισμούς ανασύροντας απορρίμματα από τον βυθό. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, καθώς πραγματοποιούμε τον εθελοντικό καθαρισμό και στο εξωτερικό φυσικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, εθελοντές της Henkel και των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και απομακρύναμε έναν σημαντικό αριθμό απορριμμάτων από την παραλία Lady’s Mile. Ταυτόχρονα, με την υποστήριξη του οργανισμού Ενάλια Φύσις, πραγματοποιήθηκε και ο καθαρισμός του βυθού από εξειδικευμένους δύτες. Το μήνυμά μας είναι απλό και ξεκάθαρο «Μαζί, πιο Καθαρά!” Γιατί μόνο όταν ενώνουμε δυνάμεις, θα μπορέσουμε να έχουμε έναν πιο καθαρό κόσμο για εμάς και παιδιά μας.»

Με τη σειρά της, η κα Ιωάννα Παντοπώλη, Marketing Executive των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ μαζί με τους συνεργάτες μας και εθελοντές της Henkel και που λαμβάνουμε μέρος στην ενέργεια του Dixan «Καθάρισε σε βάθος, Καθάρισε στην Πηγή». Οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούν, διοργανώνουν και συμμετέχουν διαχρονικά σε δράσεις που συμβάλλουν στην καθαριότητα και προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο να προστατευθεί το μεγάλο μας σπίτι – η Κύπρος μας. Δεσμευόμαστε ότι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα να λειτουργούμε με στόχο μια Κύπρο πιο καθαρή. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία Henkel για την εξαιρετική και διαχρονική συνεργασία μας, καθώς επίσης τον οργανισμό Ενάλια Φύσις και τους εξειδικευμένους δύτες για την καταλυτική συμβολή τους στην υλοποίηση των στόχων μας.»