Διεθνής συνεργασία για τη διατήρηση της φύσης στο Ακρωτήρι

Με στόχο να διερευνηθεί ο καλύτερος τρόπος προστασίας της χερσονήσου του Ακρωτηρίου για τα επόμενα 25 χρόνια, πραγματοποιήθηκε, την περασμένη εβδομάδα, εργαστήρι στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων, το εργαστήρι, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ARISE Darwin, συγκέντρωσε ειδικούς από τις ΒΒ, τις τοπικές Αρχές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, την κοινότητα και ακαδημαϊκούς ερευνητές.

Το έργο, που ξεκίνησε το 2024, αφορά τριετή συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Διατήρησης και Οικολογίας Durrell (DICE) του Πανεπιστημίου του Kent, και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα επιχορηγήσεων Darwin Plus, του Ηνωμένου Βασιλείου, στοχεύοντας στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας της αλυκής Ακρωτηρίου, ενός από τα σημαντικότερα υγροτοπικά οικοσυστήματα της Κύπρου.

Η αλυκή, προστίθεται, φιλοξενεί σπάνια είδη φυτών και ζωτικής σημασίας ενδιαιτήματα άγριας ζωής, ωστόσο η αστικοποίηση, οι αλλαγές στη χρήση της γης και η κλιματική αλλαγή ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, με το έργο ARISE να επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές, μέσω επιστημονικής αποκατάστασης, διαχείρισης οικοτόπων και ενεργής συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών.

Η Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος των ΒΒ, Μαργαρίτα Σταυρινίδη, δήλωσε πως η συνεργασία ακαδημαϊκής, ερευνητικής και πρακτικής εμπειρίας, μεταξύ των εταίρων - ΒΒ, Κυπριακή Δημοκρατία και Ηνωμένο Βασίλειο - είναι το κλειδί για την επίτευξη επιτυχών αποτελεσμάτων και θέτει τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη συνεργασία στη διατήρηση της φύσης στη χερσόνησο του Ακρωτηρίου.

Το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος των ΒΒ, πρόσθεσε, συνεισφέρει επιστημονική τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη μείωση των αυξανόμενων πιέσεων που απειλούν το οικοσύστημα αυτό. Το έργο, συνέχισε, συνδυάζει εργασίες πεδίου, επιστημονική έρευνα, συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και σχεδιασμό σεναρίων.

Εξάλλου, η Δρ. Έλλη Τζυρκαλλή, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δήλωσε πως αυτή την περίοδο διεξάγονται εργασίες επί του πεδίου, για τη δημιουργία μικρών λιμνών στο δάσος ευκαλύπτων, κοντά στο φυτώριο του Τμήματος Δασών και συλλέγονται σπόροι από απειλούμενα φυτά της περιοχής, στο πλαίσιο διατήρησης τους εκτός φυσικού περιβάλλοντος, με στόχο να ξεκινήσει η αναπαραγωγή τους σε φυτώριο.

«Επίσης, εγκαθιστούμε πύλες ελέγχου πρόσβασης και σωρούς βράχων για τη διαχείριση της πρόσβασης στην Αλυκή και διεξάγουμε συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς για την ανάπτυξη σεναρίων και μιας αξιολόγησης βιωσιμότητας για την περιοχή», συμπλήρωσε.

Εξέφρασε, τέλος, την πεποίθηση ότι, μέσα από τον συνδυασμό της επιστήμης, των πολιτικών αποφάσεων και τη δημόσια συμμετοχή, το έργο ARISE και το εργαστήριο, αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την Αλυκή Ακρωτηρίου, που ισορροπεί την οικολογική ανθεκτικότητα με τις ανάγκες και φιλοδοξίες των ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτήν.

