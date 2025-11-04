Πάνω από 20 τόνους σκουπίδια μαζεύτηκαν από 425 σημεία παγκοσμίως - Σε διάστημα ενός μήνα

Πάνω από 20 τόνους σκουπίδια μάζεψαν 3.734 εθελοντές από 425 σημεία παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2025, τον έβδομο συνεχή Σεπτέμβριο υλοποίησης της δράσης #potavristou του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι η φετινή εκστρατεία ξεπέρασε το περσινό ρεκόρ των 16 τόνων που συγκέντρωσαν 3.200 εθελοντές από 373 σημεία της Κύπρου και του εξωτερικού, ταξιδεύοντας το κυπριακό κίνημα σε νέα σημεία του χάρτη: Από τις Φιλιππίνες μέχρι τη Μασσαλία και από το Τέξας μέχρι την Ισλανδία, οι εθελοντές του #potavristou καθάρισαν πόλεις, ακτές, βουνά, πάρκα, λίμνες και έστειλαν πολύτιμα δεδομένα πεδίου. Το 89% των σκουπιδιών είναι πλαστικά, αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Στα εφτά χρόνια υλοποίησής του #potavristou συμμετείχαν πάνω από 17.000 εθελοντές, οι οποίοι μάζεψαν 110 τόνους σκουπιδιών από 2.095 τοποθεσίες της Κύπρου και του εξωτερικού.

Από το 2019 μέχρι και σήμερα η δράση του #potavristou έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Κύπρου, βραβεύτηκε το 2020 από τον Διεθνή Οργανισμό Ocean Conservancy, ως μια από τις 10 πιο καινοτόμες δράσεις παγκοσμίως για καθαρές ακτές και θάλασσες και το 2021 από το δίκτυο των Μεσογειακών ΜΚΟ για το περιβάλλον και τον πολιτισμό MIO-ESCADE.

Προστίθεται ότι το 2022 η καμπάνια του #potavristou έλαβε για ακόμη μια φορά την υποστήριξη του διεθνούς οργανισμού Ocean Conservancy, στο πλαίσιο της εκστρατείας #TeamSeas και βραβεύτηκε με αργυρό βραβείο στα Carob Awards 2022.

To 2024 έλαβε ειδική μνεία για τα Society4Med βραβεία, που διοργάνωσε το BlueMissionMed στο πλαίσιο του EU Mission Restore our Ocean and Water, στην κατηγορία “Awareness and Communication Campaigns/Activities”.

Το 2025 η ΑΚΤΗ έλαβε το Χρυσό Βραβείο Ευρωπαίου Πολιτών, που απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών από τη Europa Nostra, για τα 25 χρόνια πρωτοποριακής δράσης για την αειφορία στην Κύπρο και την Ευρώπη, με το #Potavristou να αποτελεί μια από τις δράσεις του οργανισμού που η επιτροπή αναγνωρίζει ως καινοτόμα και πρωτοποριακή.

