Γενικός Διευθυντής υπ. Εσωτερικών: Σημαντικά τα βήματα για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα στα πλαίσια της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ελίκκος Ηλία, ο οποίος σημείωσε ότι διοργανώνουμε και συμμετέχουμε σε δράσεις με σκοπό να καλλιεργήσουμε την ενσυνείδητη συμμετοχή των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, στη διαχείριση κινδύνων και παράλληλα δημιουργούμε, το τρέχον διάστημα, τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας στο ΥΠΕΣ.

Σε χαιρετισμό του στην εκπαιδευτική εκδήλωση με τίτλο «Οι Νέοι Ρωτούν και Δίνουν Λύσεις: Για την Κλιματική Ανθεκτικότητα", ο κ. Ηλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, είπε ότι "ενισχύσαμε και τα σχέδια αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και προωθούμε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις ετοιμότητας σε σχολεία, δήμους και κοινότητες".

Πρόσθεσε ότι "η εμπειρία δείχνει ότι όταν οι πολίτες είναι ενημερωμένοι, οι απώλειες μειώνονται μια φιλοσοφία ατομικής ευθύνης και συλλογικής ετοιμότητας που είναι θεμελιώδης και για εμάς".

Ο κ. Ηλία είπε ότι πολιτική προστασία εργάζεται συστηματικά, για να ενισχύσει την πρόληψη, την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα του πληθυσμού ενώ πέραν των υποδομών και των τεχνικών έργων, οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ορθή ενημέρωση και την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης, ώστε να ενισχύσουμε την ανταπόκρισή μας και τον τρόπο που ενεργούμε σε κατάσταση κινδύνου"

Σημείωσε ότι "η πρόληψη δεν είναι ευθύνη μόνο του κεντρικού κράτους αλλά χρειάζεται και η ανάπτυξη συνεργειών με φορείς και οργανωμένα σύνολα, αλλά και η προσωπική ευθύνη του κάθε πολίτη διότι όσο πιο ενημερωμένοι, όσο πιο συνειδητοποιημένοι είμαστε, τόσο πιο ανθεκτική γίνεται η κοινωνία μας".

Τέλος, απευθυνόμενος προς τους μαθητές, ο κ. Ηλία, ανέφερε ότι "το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο υπάγεται η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, επιδιώκει τον διάλογο με τους νέους και θεωρεί τις απόψεις και τις γνώσεις σας στα σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας και επικοινωνίας πολύτιμες για τον κοινό στόχο μας για ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια κουλτούρας αντίδρασης απέναντι στις φυσικές καταστροφές".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ