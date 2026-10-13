Άνοδο άνω του 3% κατέγραψε την Τρίτη η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Δεκέμβριο του 2022. Η κίνηση αποδίδεται στις εντεινόμενες ανησυχίες για την προσφορά και στα χαμηλά αποθέματα στα ευρωπαϊκά τερματικά ενόψει του χειμώνα.
Άλμα άνω του 3% στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο – Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022
Το ευρωπαϊκό TTF έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ τα αποθέματα στα τερματικά της Ευρώπης παραμένουν κάτω από τον στόχο.
Στις 5.30, ώρα Κύπρου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού TTF για τον Νοέμβριο του 2026, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, ενισχύονταν κατά 3,19%, στα €87,04 ανά μεγαβατώρα.
Σύμφωνα με στοιχεία της GIE, τα μέλη της οποίας είναι διαχειριστές υποδομών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, τα συνολικά αποθέματα στα ευρωπαϊκά τερματικά ανέρχονταν την Τρίτη στο 73,7%. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τον στόχο πληρότητας του 85% έως 90%.
Ανοδικά κινήθηκαν και άλλες τιμές φυσικού αερίου: το αμερικανικό κατά 2,5%, το βρετανικό κατά 3,44% και το γερμανικό κατά 1,93%.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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