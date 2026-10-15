«Στην τσιμπίδα» της ενεργειακής κρίσης η ΕΕ: Πράσινο φως ηγετών για άμεσα μέτρα στήριξης

Την ανάγκη λήψης βραχυπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων από τις απότομες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας αναγνώρισαν οι ηγέτες της ΕΕ, κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που ενημέρωσε τον Τύπο. Όπως ανέφερε, οι ηγέτες στήριξαν τα μέτρα που εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Κοινή διαπίστωση των ηγετών είναι ότι οι αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρεάζουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή οικονομία.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η ασταθής κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Κοινή ήταν επίσης η διαπίστωση ότι οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ ο επερχόμενος χειμώνας θα ασκήσει πρόσθετη πίεση.
Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΕΕ παραμένουν αμετάβλητοι, σύμφωνα με τους ηγέτες: ενεργειακή μετάβαση και στρατηγική αυτονομία. Παράλληλα, υπογράμμισαν την ανάγκη διαφοροποίησης και ανάπτυξης εγχώριων πηγών ενέργειας.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη φύση των βραχυπρόθεσμων μέτρων, πέραν όσων έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στην εν εξελίξει αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Αν και το ζήτημα δεν συζητείται για πρώτη φορά, η τρέχουσα κατάσταση του προσδίδει νέα επείγουσα σημασία. Οι ηγέτες μοιράστηκαν επίσης τις προσδοκίες τους ενόψει των νομοθετικών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ορισμένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και η Αυστρία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, υπογράμμισαν την ανάγκη να εξεταστεί ο σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Μετά τη συζήτηση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρότεινε σειρά προσαρμογών στα συμπεράσματα της ΕΕ. Οι ηγέτες αναμένεται να επανέλθουν σε αυτά μετά τη συζήτηση για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες και την Κίνα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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