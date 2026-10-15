«Στην τσιμπίδα» της ενεργειακής κρίσης η ΕΕ: Πράσινο φως ηγετών για άμεσα μέτρα στήριξης

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η ασταθής κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Κοινή ήταν επίσης η διαπίστωση ότι οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ ο επερχόμενος χειμώνας θα ασκήσει πρόσθετη πίεση.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΕΕ παραμένουν αμετάβλητοι, σύμφωνα με τους ηγέτες: ενεργειακή μετάβαση και στρατηγική αυτονομία. Παράλληλα, υπογράμμισαν την ανάγκη διαφοροποίησης και ανάπτυξης εγχώριων πηγών ενέργειας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη φύση των βραχυπρόθεσμων μέτρων, πέραν όσων έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στην εν εξελίξει αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Αν και το ζήτημα δεν συζητείται για πρώτη φορά, η τρέχουσα κατάσταση του προσδίδει νέα επείγουσα σημασία. Οι ηγέτες μοιράστηκαν επίσης τις προσδοκίες τους ενόψει των νομοθετικών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ορισμένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και η Αυστρία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, υπογράμμισαν την ανάγκη να εξεταστεί ο σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Μετά τη συζήτηση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρότεινε σειρά προσαρμογών στα συμπεράσματα της ΕΕ. Οι ηγέτες αναμένεται να επανέλθουν σε αυτά μετά τη συζήτηση για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες και την Κίνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ