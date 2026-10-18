Η αιολική πρόωση επιστρέφει στα εμπορικά πλοία με στόχο τη μείωση καυσίμων

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αιολικής Πρόωσης Πλοίων (International Windship Association – IWSA), τον Ιούνιο του 2026 περισσότερα από 100 μεγάλα εμπορικά πλοία είχαν εγκαταστήσει τέτοιες τεχνολογίες, έναντι μόλις 21 τον Μάιο του 2022. Η εξέλιξη αντιστοιχεί σε σχεδόν πενταπλασιασμό μέσα σε τέσσερα χρόνια και καταγράφει την αυξανόμενη υιοθέτησή τους από τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Τα πλοία αντιπροσωπεύουν συνολική μεταφορική ικανότητα άνω των 5 εκατομμυρίων τόνων και διαθέτουν περισσότερα από 230 συστήματα αιολικής πρόωσης. Με βάση τα στοιχεία της IWSA, η χρήση της τεχνολογίας συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών κατά περισσότερους από 100.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Πώς υποβοηθά ο άνεμος την κίνηση

Τα συστήματα υποβοήθησης πρόωσης από τον άνεμο, γνωστά ως Wind-Assisted Propulsion Systems (WAPS), αξιοποιούν τον άνεμο για να βοηθήσουν το πλοίο να κινηθεί προς τα εμπρός. Έτσι μειώνεται η ισχύς που χρειάζεται να παράγει η κύρια μηχανή και, κατ’ επέκταση, η κατανάλωση καυσίμων.

Μία από τις χαρακτηριστικές τεχνολογίες είναι οι κύλινδροι Flettner: μεγάλες κατακόρυφες κυλινδρικές κατασκευές που τοποθετούνται στο κατάστρωμα και περιστρέφονται με ηλεκτροκινητήρες. Η κίνηση του ανέμου γύρω από τους κυλίνδρους δημιουργεί αεροδυναμική δύναμη, γνωστή ως φαινόμενο Magnus, η οποία υπό κατάλληλες συνθήκες συμβάλλει στην προώθηση του πλοίου.

Άλλες λύσεις περιλαμβάνουν άκαμπτα ιστία, που μοιάζουν με μεγάλα κατακόρυφα φτερά αεροσκάφους και προσαρμόζουν την κλίση τους ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, καθώς και ειδικά ιστία με συστήματα αναρρόφησης αέρα για ενίσχυση της αεροδυναμικής τους απόδοσης.

Υπολογιστές και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου προσαρμόζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ανάλογα με την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή απόδοση χωρίς να απαιτείται απαραίτητα πρόσθετο πλήρωμα. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, την ταχύτητα και την πορεία του πλοίου, επομένως η εξοικονόμηση δεν είναι ίδια σε κάθε ταξίδι.

Εξοικονόμηση καυσίμων έως 25%

Ο περιορισμός του κόστους καυσίμων, το οποίο αποτελεί βασική λειτουργική δαπάνη για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, είναι το κύριο πλεονέκτημα της αιολικής πρόωσης. Ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV αναφέρει ότι πλοιοκτήτες και διαχειρίστριες εταιρείες έχουν καταγράψει εξοικονόμηση καυσίμων από 4,5% έως 9% με τη χρήση συστημάτων WAPS.

Σύμφωνα με τον DNV, η δυνητική εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει το 25% σε υφιστάμενα πλοία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και τις συνθήκες λειτουργίας. Ακόμη μεγαλύτερα οφέλη ενδέχεται να προκύψουν σε νεότευκτα πλοία που έχουν σχεδιαστεί εξαρχής για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας.

Η απόδοση επηρεάζεται από την ένταση και την κατεύθυνση του ανέμου, την ταχύτητα του πλοίου, τη θαλάσσια διαδρομή και τον τύπο του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, η χάραξη πορείας με τη βοήθεια ψηφιακών συστημάτων πρόγνωσης καιρού μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανέμων.

Πρωτοστατούν δεξαμενόπλοια και bulk carriers

Τα δεξαμενόπλοια και τα φορτηγά μεταφοράς χύδην φορτίου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης, σύμφωνα με την IWSA. Στα στοιχεία της Ένωσης περιλαμβάνονται 37 δεξαμενόπλοια και 24 bulk carriers, τα οποία μεταφέρουν, μεταξύ άλλων, σιδηρομετάλλευμα, άνθρακα και σιτηρά.

Την τεχνολογία χρησιμοποιούν επίσης 24 πλοία μεταφοράς οχημάτων και επιβατηγά-οχηματαγωγά, καθώς και 19 πλοία γενικού φορτίου. Η αιολική πρόωση δεν αφορά μόνο νέες ναυπηγήσεις, καθώς αρκετά από τα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν και σε πλοία που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Στόχος τα 200 πλοία

Η IWSA εκτιμά ότι η αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης, Γκάβιν Άλραϊτ (Gavin Allwright), έχει επισημάνει ότι οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες και η ανεξάρτητη επαλήθευση της απόδοσης ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών και συνδέονται με την αύξηση των εγκαταστάσεων.

Τον Ιούνιο του 2026, ο Άλραϊτ εκτίμησε ότι ο αριθμός των μεγάλων εμπορικών πλοίων με συστήματα αιολικής πρόωσης θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 200 μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Μακροπρόθεσμος στόχος του κλάδου είναι η επέκταση της τεχνολογίας σε 1.000 ή και περισσότερα πλοία.

Η προοπτική συνδέεται τόσο με την ανάγκη περιορισμού του κόστους καυσίμων όσο και με την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παρά τις τεχνολογικές προκλήσεις και την εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, ο άνεμος αξιοποιείται ξανά στη ναυτιλία, συνδυάζοντας μια πανάρχαια μέθοδο πρόωσης με τη σύγχρονη μηχανική και τα ψηφιακά συστήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ