Και η Τουρκία στο παιχνίδι του ρωσικού ντίζελ: Παίρνει μερίδιο από τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν

Η Τουρκία θα παραλάβει μέρος του ρωσικού ντίζελ που διατίθεται στις διεθνείς αγορές, στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.
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Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ενώ ανακοίνωσε σχέδια για αύξηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kanal 7, ο Μπαϊρακτάρ χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τις ποσότητες ή το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων. Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ευρωπαίους αξιωματούχους και Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς στις ΗΠΑ.
Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία δεύτερη πλωτή πλατφόρμα παραγωγής φυσικού αερίου το πρώτο τρίμηνο του 2028. Με την προσθήκη της, η ημερήσια παραγωγή φυσικού αερίου της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να φθάσει τα 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Η πρώτη πλατφόρμα, «Osman Gazi», αναχώρησε το Σάββατο για τη Μαύρη Θάλασσα. Αναμένεται να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή του κοιτάσματος Σακάρια από 9,5 σε 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Η Τουρκία επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές προμήθειές της και να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, καθώς εξακολουθεί να εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από εισαγωγές φυσικού αερίου. Πέρυσι, η κατανάλωσή της ανήλθε σε 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ η εγχώρια παραγωγή έφθασε τα 3,1 δισεκατομμύρια.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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