Και η Τουρκία στο παιχνίδι του ρωσικού ντίζελ: Παίρνει μερίδιο από τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kanal 7, ο Μπαϊρακτάρ χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Τουρκίας. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, τις ποσότητες ή το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων. Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ευρωπαίους αξιωματούχους και Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία δεύτερη πλωτή πλατφόρμα παραγωγής φυσικού αερίου το πρώτο τρίμηνο του 2028. Με την προσθήκη της, η ημερήσια παραγωγή φυσικού αερίου της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα αναμένεται να φθάσει τα 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η πρώτη πλατφόρμα, «Osman Gazi», αναχώρησε το Σάββατο για τη Μαύρη Θάλασσα. Αναμένεται να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή του κοιτάσματος Σακάρια από 9,5 σε 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η Τουρκία επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές προμήθειές της και να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, καθώς εξακολουθεί να εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από εισαγωγές φυσικού αερίου. Πέρυσι, η κατανάλωσή της ανήλθε σε 59 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ η εγχώρια παραγωγή έφθασε τα 3,1 δισεκατομμύρια.

Πηγή: ΚΥΠΕ