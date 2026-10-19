Δαμιανός για GSI: Με NAVTEX θα «ξεκλειδωθούν» τα €25 εκατ. - «Αν δεν έρθει ρεύμα, δεν πληρώνουμε»

Μιλώντας μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου του για το 2027 ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο κ. Δαμιανός είπε ότι η δέσμευση για τα €25 εκατ. αφορά έργο που προχωρά και όχι έργο που παραμένει σε εκκρεμότητα.

Στην Επιτροπή, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει αναγνωρίσει μέχρι στιγμής δαπάνες €82 εκατ. από τα €302 εκατ. που έχει ζητήσει ο φορέας υλοποίησης, ΑΔΜΗΕ. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην καταβολή των €25 εκατ. από τον κρατικό προϋπολογισμό και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η μελέτη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το έργο.

Ο κ. Δαμιανού διευκρίνισε ότι η επιβάρυνση των Κυπρίων καταναλωτών μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα αρχίσει όταν ολοκληρωθεί το έργο και μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια στην Κύπρο. Το μερίδιο που αναλογεί στους Κύπριους καταναλωτές προβλέπεται να αποπληρωθεί σε διάστημα 30 ετών.

«Αν δεν έρθει ρεύμα στην Κύπρο, δεν θα πληρώσουμε», ανέφερε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αύξησης του κόστους, ο Υπουργός είπε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν πρόσθετοι πόροι, ενδεχομένως από επενδυτές, ταμεία ή μέσω χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ. Σημείωσε ότι υπάρχουν δεσμεύσεις για το έργο εδώ και χρόνια, καθώς έχει ζητηθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συμφωνία, χωρίς να υπεισέλθει στις νομικές πτυχές της υπόθεσης, για τις οποίες, όπως είπε, θα τοποθετηθεί η Νομική Υπηρεσία.

Ο κ. Δαμιανού χαρακτήρισε το GSI σημαντικό τόσο για την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για γεωπολιτικούς λόγους, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες και τους γεωπολιτικούς κινδύνους που συνδέονται με το έργο. Είπε ακόμη ότι η Λευκωσία ενημερώνεται πλήρως από την Αθήνα για τις εξελίξεις και σημείωσε ότι η Ελλάδα, η Γαλλία και τα γαλλικά συμφέροντα που συνδέονται με το έργο διαδραματίζουν ρόλο σε σχέση με την προστασία του.

Για το ενδεχόμενο συμμετοχής του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου, ο Υπουργός ανέφερε ότι το ζήτημα θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ολοκληρωθεί η σχετική μελέτη.

Αναφερόμενος ευρύτερα στα ενεργειακά έργα, ο κ. Δαμιανού είπε ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει τόσο με το GSI όσο και με το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό, το οποίο, όπως σημείωσε, προχωρά βάσει των χρονοδιαγραμμάτων. Στόχος, πρόσθεσε, είναι να εξασφαλιστεί φυσικό αέριο στην Κύπρο πριν από το 2030, όταν αναμένεται να αποσυρθούν γεννήτριες της ΑΗΚ. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής μέσω χαμηλότερων τιμών καυσίμων, χαμηλότερων εκπομπών ρύπων και ενίσχυσης του ανταγωνισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ