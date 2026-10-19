Μέρος του ρωσικού ντίζελ που θα διατεθεί στις διεθνείς αγορές στο πλαίσιο συμφωνίας Ρωσίας–ΗΠΑ θα προμηθευτεί η Τουρκία, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, στο Kanal 7.
Στο ενεργειακό παιχνίδι ΗΠΑ και Ρωσίας η Τουρκία - Προμηθεύεται ρωσικό ντίζελ
Η Τουρκία θα προμηθευτεί μέρος του ρωσικού ντίζελ που θα διατεθεί στις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.
«Η Ρωσία επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ τους τελευταίους μήνες. Τώρα κατέληξε σε συμφωνία με τον Τραμπ. Μέσω των συνομιλιών που πραγματοποιήσαμε, θα προμηθευτούμε μέρος αυτού του ντίζελ για την Τουρκία», ανέφερε. Δεν διευκρίνισε τις ποσότητες ή τους όρους της προμήθειας.
Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει στις 9 Οκτωβρίου συμφωνία για τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές.
Ο Μπαϊρακτάρ ανακοίνωσε επίσης ότι η Τουρκία σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία δεύτερη πλωτή μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα το πρώτο τρίμηνο του 2028. Στόχος, όπως είπε, είναι η ημερήσια παραγωγή να φτάσει τα 45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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