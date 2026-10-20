Από την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο μειωμένος φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, ο οποίος μίλησε στο ΚΥΠΕ.
Μειωμένος φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης από την Παρασκευή - Εκτάκτως στην Ολομέλεια η πρόταση
Το νομοσχέδιο αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με το μέτρο να εφαρμόζεται από την επόμενη ημέρα.
Όπως ανέφερε, η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της τη Δευτέρα 19/10 να προωθήσει το προτεινόμενο νομοσχέδιο στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αρχίσει άμεσα, την επόμενη ημέρα.
«Η Επιτροπή αποφάσισε να το ζητήσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη βούληση να προχωρήσει με άμεση εφαρμογή το μέτρο και να μην περιμένουμε τον Νοέμβριο», ανέφερε ο κ. Παντελίδης.
Το μέτρο αναμένεται να μειώσει τον φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 5,37 σεντ ή κατά 6,39 σεντ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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