Μειωμένος φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης από την Παρασκευή - Εκτάκτως στην Ολομέλεια η πρόταση

Όπως ανέφερε, η Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της τη Δευτέρα 19/10 να προωθήσει το προτεινόμενο νομοσχέδιο στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αρχίσει άμεσα, την επόμενη ημέρα.

«Η Επιτροπή αποφάσισε να το ζητήσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι και ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη βούληση να προχωρήσει με άμεση εφαρμογή το μέτρο και να μην περιμένουμε τον Νοέμβριο», ανέφερε ο κ. Παντελίδης.

Το μέτρο αναμένεται να μειώσει τον φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 5,37 σεντ ή κατά 6,39 σεντ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ