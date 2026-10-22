Σε χαμηλό τριμήνου οι ασιατικές αγορές υπό το βάρος των ανησυχιών για την ΤΝ και τον Κόλπο

Τα εταιρικά αποτελέσματα στη Wall Street δεν καθησύχασαν τις ανησυχίες για το υψηλό κόστος των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Την ίδια ώρα, η κλιμάκωση της έντασης στον Κόλπο ώθησε τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω και επιβάρυνε τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, υποχώρησε κατά 1,8%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Ο δείκτης κινείται προς την τέταρτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών.

Ο ιαπωνικός Nikkei έχασε τα αρχικά κέρδη του και έκλεισε με πτώση 2%. Οι κορεατικές μετοχές υποχώρησαν περισσότερο από 4%, ενώ ο κινεζικός CSI300, που περιλαμβάνει τις κορυφαίες εταιρείες, έχασε 2% και πλησίασε το όριο της τεχνικής bear market. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε περισσότερο από 3%.

Μεταξύ των μετοχών με τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν οι κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες της περιοχής. Η ιαπωνική Tokyo Electron υποχώρησε περισσότερο από 6%, ενώ οι κορεατικές SK Hynix και Samsung κατέγραψαν απώλειες 5,7% και 4,2%, αντίστοιχα. Η Alibaba έχασε 6,5% στο Χονγκ Κονγκ.

Στις πρώτες συναλλαγές στην Ευρώπη, τα futures του πανευρωπαϊκού δείκτη Euro Stoxx 50 υποχωρούσαν κατά 0,9%. Τα futures e-minis του αμερικανικού δείκτη S&P 500 κατέγραφαν πτώση 0,8%.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq οδήγησε τη Wall Street σε οριακά θετικό κλείσιμο.

Η SpaceX του Μασκ ανακοίνωσε τα πρώτα της κέρδη ως δημόσια εταιρεία, ενώ η Meta δημοσίευσε έσοδα τρίτου τριμήνου υψηλότερα από τις προσδοκίες. Τα αποτελέσματα περιόρισαν τις ανησυχίες για την απόδοση των μεγάλων δαπανών στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πηγή: ΚΥΠΕ