«Πράσινο» Βουλής για μείωση στα καύσιμα θέρμανσης - Σε ισχύ από τα μεσάνυχτα η ελάφρυνση

Η μείωση, που συμφωνήθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Οικονομικών, ανέρχεται σε 6,39 σεντ ανά λίτρο, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Χωρίς τον ΦΠΑ, η φορολογική ελάφρυνση είναι 5,373 σεντ ανά λίτρο, ενώ το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου €5,2 εκατ.

Το νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο, ώστε να εφαρμοστούν προσωρινά μειωμένοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε προϊόντα των κλάσεων 7, 9, 11 και 13 του Πρώτου Παραρτήματος. Η Επιτροπή Οικονομικών αναφέρει στην έκθεσή της ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης για ενεργειακά προϊόντα τον χειμώνα ασκούν πρόσθετες πιέσεις στο κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα μέτρα αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και στη στήριξη των καταναλωτών ενόψει της χειμερινής περιόδου. Υπενθυμίζει επίσης ότι, σε ενημέρωση προς το Eurogroup στις 18 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε πως μπορούν να εξεταστούν βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, με στοχευμένο και προσωρινό χαρακτήρα, κοστολογημένα δημοσιονομικά και χωρίς να ενθαρρύνουν αχρείαστη αύξηση της ζήτησης καυσίμων.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι ορθώς η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών υιοθέτησαν την άποψη του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων, καθώς η μείωση του φόρου είναι αναγκαία για την ελάφρυνση των νοικοκυριών. Επανέλαβε την πρόταση του κόμματος για έναρξη συζήτησης σχετικά με παρέκκλιση και κατάργηση της διπλής φορολογίας, προσθέτοντας ότι υπάρχουν επιχειρήματα και αιτιολόγηση για τα μέτρα που προτείνει το ΑΚΕΛ.

Ο επικεφαλής του Άλματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η τιμή του καυσίμου θα μειωθεί από €1.650 τον τόνο σε €1.600, ενώ τον Μάρτιο ήταν €950. Επέκρινε την Κυβέρνηση, λέγοντας ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέκκλιση για επιπλέον €20 ανά τόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά όχι για τα καύσιμα κίνησης. Ανέφερε ότι η Σουηδία πέτυχε μείωση 14 σεντ με παρέκκλιση και ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε παρέκκλιση μόνο για δύο σεντ, ζητώντας εξηγήσεις.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε ότι κατά την παρούσα διακυβέρνηση μειώθηκε η φορολογία στο πετρέλαιο θέρμανσης και διατηρείται ο μειωμένος συντελεστής στα καύσιμα κίνησης, ενώ εφαρμόζεται μηδενικός ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Πρόσθεσε ότι η κυπριακή και άλλες οικονομίες της ΕΕ δεν περνούν μια συνηθισμένη περίοδο, αλλά βρίσκονται αντιμέτωπες με διαδοχικές κρίσεις.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος χαιρέτισε τα οριζόντια και στοχευμένα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, καθώς και τη θέση του Υπουργού Οικονομικών για διεκδίκηση παρέκκλισης με στόχο περαιτέρω μείωση. Είπε ότι απαιτείται συνετή διαχείριση σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, αλλά και περαιτέρω μέτρα για τις ευάλωτες ομάδες όταν το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά.

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου χαρακτήρισε το μέτρο θετικό βήμα για την άμβλυνση της επιβάρυνσης των πολιτών, αλλά είπε ότι δεν αντιμετωπίζει συνολικά την πληθωριστική κρίση και την ακρίβεια. Ζήτησε προσαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών, ολιστική προσέγγιση με διαρθρωτικά μέτρα και ανακατανομή υφιστάμενων πόρων προς τις ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε ότι η συζήτηση για το κόστος των καυσίμων δεν πρέπει να περιορίζεται σε συγκρίσεις αριθμών, αλλά να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες ζωής στην Κύπρο. Αναφέρθηκε στην ανάγκη πολλών νοικοκυριών να διαθέτουν τουλάχιστον δύο οχήματα και στις μετακινήσεις γονέων και παππούδων για παιδιά και εγγόνια. Είπε ότι άλλες χώρες της ΕΕ προσφέρουν περισσότερες επιλογές και επικαλέστηκε έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία τα δημόσια μέσα είναι ανεπαρκή και το κόμιστρο μετακίνησης υψηλότερο από το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο.

Ο κ. Στεφάνου είπε ότι το ΑΚΕΛ συμφωνεί με την ανακατανομή υφιστάμενων πόρων, ζητά όμως και αύξησή τους, με επιστροφή μέρους των αυξημένων κρατικών εσόδων και μέσω κοινωνικών πολιτικών, καθώς και ανακατανομή από όσους, όπως είπε, επωφελούνται από την ακρίβεια, τη δεσπόζουσα θέση τους και τα ολιγοπώλια.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Γιάννης Λαούρης ζήτησε μόνιμες λύσεις και χαρακτήρισε παράλογη τη φορολόγηση της ενέργειας, την οποία περιέγραψε ως είδος πρώτης ανάγκης. Είπε ότι το κόμμα του θα καταθέσει σύντομα πέντε προτάσεις νόμου, προσθέτοντας ότι είναι παράλογο το κράτος να φορολογεί είδη πρώτης ανάγκης και στη συνέχεια να παρέχει, κατά την έκφρασή του, «ελεημοσύνη» για ελαφρύνσεις μικρής διάρκειας.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Αδάμος Ασπρής είπε ότι το κράτος ανταποκρίνεται, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης. Απαντώντας σε προτάσεις άλλων κομμάτων, υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχουν όρια και διερωτήθηκε τι θα συμβεί αν το κράτος διαθέσει τα πλεονάσματά του ή μηδενίσει τους φόρους, αναφέροντας ως παράδειγμα την Ισπανία. Πρόσθεσε ότι η κρατική στήριξη πρέπει να παρέχεται με σύνεση και προσοχή.

Η βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου υπενθύμισε ότι η Κύπρος έχει από τους χαμηλότερους φόρους στην ΕΕ στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, σημειώνοντας ότι η μείωση γίνεται τώρα επειδή ο κόσμος την έχει ανάγκη. Τόνισε ότι η νομοθεσία τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα και όχι από την 1η Νοεμβρίου, όπως προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο.

Η κ. Ερωτοκρίτου είπε ακόμη ότι δεν υπάρχει μέτρο που να απορροφά το κόστος της μεγάλης γεωπολιτικής κρίσης, αλλά η Κυβέρνηση πράττει ό,τι μπορεί με βάση τις δημοσιονομικές της δυνατότητες. Ανέφερε ότι αναμένεται απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παρέκκλιση που θα επιτρέψει περαιτέρω μείωση του κόστους και ότι έχει εξηγηθεί επανειλημμένα γιατί δεν επιτρέπεται ο μηδενισμός του ΦΠΑ, λέγοντας ότι διαφορετικά «θα σερβίρουμε τον λογαριασμό στον Κύπριο πολίτη».

Πηγή: ΚΥΠΕ