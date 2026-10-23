Στα 114 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε το πρωί της Παρασκευής το πετρέλαιο Μπρεντ, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της εβδομάδας. Η άνοδος σημειώνεται εν μέσω ανησυχιών για την προσφορά, μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.
Στα 114,37 δολάρια το βαρέλι το Μπρεντ την Παρασκευή
Νέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, εν μέσω ανησυχιών για την προσφορά μετά τις επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν κατά 1%, στα 114,37 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 1,25%, φθάνοντας στα 100,74 δολάρια το βαρέλι.
Σε εβδομαδιαία βάση, το Μπρεντ βρίσκεται ενώπιον αύξησης 4%, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 1,8%.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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