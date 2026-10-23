Στα 114,37 δολάρια το βαρέλι το Μπρεντ την Παρασκευή

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ ενισχύθηκαν κατά 1%, στα 114,37 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 1,25%, φθάνοντας στα 100,74 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Μπρεντ βρίσκεται ενώπιον αύξησης 4%, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 1,8%.

Πηγή: ΚΥΠΕ