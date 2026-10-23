Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Απέπλευσε από την Ιταλία το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες - Εν αναμονή της NAVTEX

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ελληνικού ενεργειακού ιστότοπου Energypress, το πλοίο κατευθύνεται προς το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου αναμένεται να καταπλεύσει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας του MarineTraffic.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της προγραμματιζόμενης επανέναρξης των ερευνών για την πόντιση του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου, οι οποίες είχαν διακοπεί στην περιοχή της Κάσου, εν μέσω αντιδράσεων από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες προβλέπεται να συνεχιστούν από την περιοχή όπου είχαν σταματήσει οι προηγούμενες εργασίες, κοντά στο όριο των έξι ναυτικών μιλίων της Κάσου.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η έκδοση της σχετικής NAVTEX, η οποία αναμένεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου και θα προσδιορίζει τη θαλάσσια περιοχή στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Οκτωβρίου είχε δημοσιευθεί από το ελληνικό Λιμενικό Σώμα αίτηση για τη χρησιμοποίηση του «Abeille Marengo» στις έρευνες του Great Sea Interconnector, γεγονός που καταδεικνύει ότι είχαν ήδη κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες για την αποστολή του.

Η γεωπολιτική διάσταση

Η επανέναρξη των ερευνών στην περιοχή της Κάσου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφορών σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα έχει κατά το παρελθόν διατυπώσει αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή ερευνών σε περιοχές που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία, ενώ η Αθήνα υποστηρίζει ότι οι σχετικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Υπό αυτό το πρίσμα, η έκδοση της NAVTEX και η παρουσία του ερευνητικού πλοίου στην περιοχή θα αποτελέσουν τα επόμενα βήματα για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εργασίες μπορούν να επαναρχίσουν χωρίς νέες εντάσεις.

Το Great Sea Interconnector αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς αποσκοπεί στον τερματισμό της ηλεκτρικής απομόνωσης της Κύπρου μέσω της σύνδεσής της με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο.