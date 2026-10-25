Νέα τουρκική NAVTEX: Υποβρύχιες έρευνες προς κατεχόμενα για τον αγωγό φυσικού αερίου

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της κρατικής τουρκικής τηλεόρασης TRT, στις έρευνες θα συμμετάσχουν τα πλοία R/V Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer και Kırıcı. Η NAVTEX καλεί τους ναυτικούς που διέρχονται από την περιοχή να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα πλοία.

Σε δημοσίευμά της, η TRT Haber αναφέρει ότι ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους αποσκοπεί στη μελλοντική μεταφορά φυσικού αερίου από την Τουρκία στο νησί και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος, το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικά βήματα για την αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών μεταξύ «των δύο χωρών».

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η NAVTEX θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ