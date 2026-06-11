Η Ice Cream Week του Colors Café επιστρέφει με άρωμα Κύπρου

Οι γεύσεις έχουν τη δύναμη να ξυπνούν αναμνήσεις. Με αυτή τη φιλοσοφία, το Colors Café του ξενοδοχείου Four Seasons στη Λεμεσό, υποδέχθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου εκπροσώπους των ΜΜΕ και δημιουργούς περιεχομένου στο opening event της Ice Cream Week 2026, ενός θεσμού που έχει ταυτιστεί με το καλοκαίρι και τις πιο γλυκές του απολαύσεις.

Φέτος, το Colors Café αντλεί έμπνευση από γεύσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κυπριακής γαστρονομικής μας ταυτότητας. Γεύσεις γνώριμες και διαχρονικές, που κουβαλούν ιστορίες, αρώματα και αναμνήσεις, μετατρέπονται σε δροσερές δημιουργίες με την υπογραφή του Executive Pastry Chef του Four Seasons Δημήτρη Χατζηγιάννη και της ομάδας του.

Από το γαλακτομπούρεκο, το παστελλάκι, τον σουτζούκο και τη σουμάδα, μέχρι το τριαντάφυλλο, το καρυδάκι, το τερατσόμελο, τον χαλουβά και την ταχινόπιτα, το μενού αναδεικνύει γεύσεις που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κυπριακή παράδοση. Ξεχωριστή θέση στο μενού κατέχουν οι δημιουργίες με σιροπιαστό κανταΐφι και gelato καρυδάκι, καθώς και ο μπακλαβάς με κυδωνόπαστο και gelato περγαμόντο, ενώ τα signature cocktails What-a-melon και Commandaria Sour συμπληρώνουν ιδανικά την εμπειρία.

Από τις 12 έως τις 21 Ιουνίου, η Ice Cream Week του Colors Café σάς προσκαλεί να γευτείτε την Κύπρο αλλιώς, μέσα από δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση, φαντασία και καλοκαιρινή διάθεση!

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ICE CREAM WEEK 2026 | Cyprus Flavors | 12 - 21 Ιουνίου | Colors Café | Four Seasons Hotel Limassol