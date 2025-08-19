Tάρτα με φράουλες - Χωρίς ζάχαρη και χωρίς ψήσιμο

Αυτή η συνταγή έχει φυσική γλυκύτητα από τους χουρμάδες και το μέλι ενώ για βάση έχει βρώμη ολικής άλεσης.

Σερβίρεται όλες τις ώρες της μέρας και μπορείς να τη φτιάξεις εύκολα αφού δεν απαιτεί ψήσιμο.

ΥΛΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ

220γρ Νιφάδες Βρώμης

90γρ Αμύγδαλο φιλέ

200γρ Βασιλικούς Χουρμάδες

1 κουτ σούπας Ηλιέλαιο

3 κουτ σούπας Μέλι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΜΙΣΗ

200γρ (φρέσκιες ώριμες) Φράουλες

1 κουτ σούπας Χυμό λεμονιού

400ml (1 τεκενεδάκι) Γάλα καρύδας

100γρ Μέλι

1 κουτ σούπας Κορνφλάουρ

1 κουτ σουπας Ζελατίνη σκόνη

ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΑ

150γρ (φρέσκιες) Φράουλες

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

#startwithquaker #oeidikostivromi #breakfast #elenacooks💜#foodrecipes #tiktokcookshook#cook#foryoupagee#foodlover#cooklovers #foryoupage❤️❤ #strawberry ♬ πρωτότυπος ήχος - Έλενα Χονδρογιάννη @elenacooks.gr Tάρτα με φραουλες χωρις ζαχαρη Αυτή η τάρτα φράουλας είναι η ιδανική επιλογή για ένα δροσερό και γευστικό γλυκό, γεμάτο θρεπτικά συστατικά! Χωρίς ζάχαρη, με φυσική γλύκα από χουρμάδες ,μέλι, και νιφάδες βρώμης Quaker 100% ολικής άλεσης για την τέλεια βάση. Ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας, είναι έτοιμη σε λίγα μόλις βήματα και δεν χρειάζεται ψήσιμο! Δοκιμάστε την και απολαύστε τη γεύση της απόλαυσης χωρίς ενοχές! ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ 220γρ Νιφάδες Βρώμης 90γρ Αμύγδαλο φιλέ 200γρ Βασιλικούς Χουρμάδες 1 κουτ σούπας Ηλιέλαιο 3 κουτ σούπας Μέλι ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΜΙΣΗ 200γρ (φρέσκιες ώριμες) Φράουλες 1 κουτ σούπας Χυμό λεμονιού 400ml (1 τεκενεδάκι) Γάλα καρύδας 100γρ Μέλι 1 κουτ σούπας Κορνφλάουρ 1 κουτ σουπας Ζελατίνη σκόνη ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΑ 150γρ (φρέσκιες) Φράουλες #quaker

Πηγή: themamagers.gr