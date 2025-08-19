Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Tάρτα με φράουλες - Χωρίς ζάχαρη και χωρίς ψήσιμο

Αυτή η τάρτα φράουλας είναι γεμάτη θρεπτικά συστατικά και δεν χρειάζεται ψήσιμο.

Αυτή η συνταγή έχει φυσική γλυκύτητα από τους χουρμάδες και το μέλι ενώ για βάση έχει βρώμη ολικής άλεσης.

Σερβίρεται όλες τις ώρες της μέρας και μπορείς να τη φτιάξεις εύκολα αφού δεν απαιτεί ψήσιμο. 

ΥΛΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΗ

220γρ Νιφάδες Βρώμης
90γρ Αμύγδαλο φιλέ
200γρ Βασιλικούς Χουρμάδες
1 κουτ σούπας Ηλιέλαιο
3 κουτ σούπας Μέλι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΜΙΣΗ
200γρ (φρέσκιες ώριμες) Φράουλες
1 κουτ σούπας Χυμό λεμονιού
400ml (1 τεκενεδάκι) Γάλα καρύδας
100γρ Μέλι
1 κουτ σούπας Κορνφλάουρ
1 κουτ σουπας Ζελατίνη σκόνη

ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΑ
150γρ (φρέσκιες) Φράουλες

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Πηγή: themamagers.gr

