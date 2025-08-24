Αρωματικό φιλέτο κοτόπουλου με κολοκύθα

Μία συνταγή από τον σεφ Κυριάκο Κυριάκου.

Υλικά

4 φιλέτα κοτόπουλου (σύνολο 800 γρ. περίπου) κομμένα σε κύβους,

4 κουταλιές ελαιόλαδο,

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο,

300 γρ. κολοκύθα κομμένη σε μικρούς κύβους (2 φλ. περίπου),

1 φλ. λευκό, ξηρό κρασί,

1 φλ. ζωμό λαχανικών (σπιτίσιος ή έτοιμος) ή νερό,

1 πορτοκάλι το χυμό,

1 αστέρι γλυκάνισου (Star Anise),

1 κλωναράκι θυμάρι + επιπλέον για γαρνίρισμα,

1 κοφτή κουταλιά πάπρικα,

½ κουταλάκι κύμινο,

αλάτι, πιπέρι.

Εκτέλεση

Σοτάρετε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι σε μια πλατύστομη, άβαθη κατσαρόλα μέχρι να μαραθεί. Προσθέτετε το κοτόπουλο και συνεχίζετε το σοτάρισμα μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Το βγάζετε με τρυπητή κουτάλα και σοτάρετε στην ίδια κατσαρόλα την κολοκύθα, μέχρι να ροδίσει καλά.

Επιστρέφετε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα και το ανακατεύετε να ζεσταθεί καλά. Ύστερα, το περιχύνετε με το κρασί, το ζωμό (ή το νερό) κα το χυμό του πορτοκαλιού, προσθέτετε μέσα το θυμάρι και το αστέρι γλυκάνισου, χαμηλώνετε τη φωτιά και σιγοβράζετε το φαγητό ξεσκέπαστο για 20 περίπου λεπτά, ανακατεύοντάς το κάθε τόσο, μέχρι να εξατμιστούν τα περισσότερα υγρά και να δέσει η σάλτσα. Ανακατεύετε μέσα την πάπρικα και το κύμινο, αφήνετε να πάρουν μια βράση και αλατοπιπερώνετε.

Σερβίρετε το φαγητό γαρνίροντάς το, αν θέλετε, με επιπλέον κλωναράκια θυμάρι.

