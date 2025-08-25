Η τέλεια φανουρόπιτα με 9 υλικά και 2 πεντανόστιμες παραλλαγές της

Φτιάχνουμε το πιο νόστιμο νηστίσιμο κέικ, δηλαδή τη φανουρόπιτα, με παραδοσιακό τρόπο αλλά με κάποια λίγο διαφορετικά υλικά που την κάνουν ακαταμάχητη.

Η φανουρόπιτα είναι από τα πιο γευστικά νηστίσιμα γλυκά γι αυτό και μας αρέσει να την απολαμβάνουμε συχνά, ασχέτως γιορτής. Επίσης, λένε ότι είναι και θαυματουργή κι αυτός είναι ένας ακόμη λόγος να την φτιάχνουμε κάθε φορά που χάνουμε κάτι και θέλουμε να το φέρουμε στην επιφάνεια. Ευτυχώς είναι ένα γλυκό που ετοιμάζεται εύκολα με απλά υλικά. Οι μόνες προϋποθέσεις που πρεπει να πληρεί είναι να είναι νηστίσιμη και να περιέχει μονό αριθμό υλικών, συνήθως 7 ή 9.

Αυτό με τα υλικά αν και σε πρώτη φάση μοιάζει περιοριστικό στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το αντίθετο. Στην ουσία έχουμε την ελευθερία να βάλουμε φαντασία και δημιουργικότητα κάνοντας αντικαταστάσεις υλικών, με ίδιας κατηγορίας συστατικά βέβαια, δημιουργώντας εξίσου απολαυστικές εκδοχές. Παρακάτω σας δίνουμε μια κλασική συνταγή των 9 υλικών και κάποιες προτάσεις για μικροαλλαγές που θα κάνουν τη διαφορά.

Παραδοσιακή φανουρόπιτα με 9 υλικά



Υλικά 8-10 κομμάτια

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κούπα ελαιόλαδο

1 κούπα χυμό πορτοκάλι

1 κούπα ζάχαρη

½ κ.γ. κανέλα

¼ κ.γ. γαρύφαλλο

ξύσμα από ένα πορτοκάλι

1 κούπα καρυδόψιχα, χοντροκομμένη

1 κούπα ξανθές σταφίδες



Εκτέλεση



Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C στον αέρα. Με ένα πινέλο λαδώνουμε ένα στρογγυλό ταψί διαμέτρου 24 - 26 εκ. και από πάνω το πασπαλίζουμε με ελάχιστο αλεύρι. Στο μπολ του μίξερ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, τον χυμό και τη ζάχαρη και χτυπάμε καλά με σύρμα. Συνεχίζοντας το χτύπημα προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι, την κανέλα, το γαρύφαλλο και το ξύσμα. Τέλος ρίχνουμε τις σταφίδες και ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε για 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει για περίπου 1 ώρα, ξεφορμάρουμε και κόβουμε σε τρίγωνα κομμάτια.

Παραλλαγή 1: Αντί για χυμό και ξύσμα πορτοκαλιού μπορείτε να βάλετε λεμόνι (χυμό και ξύσμα) με το οποίο βέβαια θα ταιριάξουν περισσότερο τα αμύγδαλα (αντί για καρύδια) και οι μαύρες σταφίδες (αντί για ξανθές).

Παραλλαγή 2: Αντικαταστείτε το ελαιόλαδο με σησαμέλαιο και στη θέση των ξηρών καρπών βάλτε σουσάμι. Έτσι η φανουρόπιτα θα γίνει έξτρα αρωματική και θρεπτική και θα θυμίζει και λίγο ένα άλλο πεντανόστιμο νηστίσιμο γλυκό, την ταχινόπιτα.

Πηγή: iefimerida.gr / ΖΩΗ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ