Ετοιμάζουμε ξιδάτες πιπεριές Φλωρίνης για όλο τον χρόνο

Ετοιμάζουμε ξιδάτες πιπεριές Φλωρίνης και τις γευόμαστε όλο το χρόνο. Είναι υπέροχο συνοδευτικό για το τσίπουρο ή το κρασί και την μπίρα μας και ταιριάζει με τα κυρίως πιάτα μας, όπως ένα ψητό ψάρι. Οι ξιδάτες πιπεριές, δεν έχουν εποχή. Μπορούμε με την ίδια ευκολία να τις καταναλώσουμε το καλοκαίρι, ως συνοδευτικό στο μπιφτέκι μας και τον χειμώνα να τις ευχαριστηθούμε μαζί τη φασολάδα μας. Η συνταγή είναι πολύ εύκολη και το αποτέλεσμα θα εντυπωσιάσει στα τραπέζια με φίλους.

Το μόνο που χρειάζεστε είναι να επισκεφθείτε την κοντινότερη λαϊκή αγορά ή το μανάβικο της περιοχής σας και να προμηθευτείτε τις καλύτερες. Θα πρέπει να έχετε κατά νου πως όσο μεγαλύτερες πιπεριές επιλέξετε, τόσο πιο λαχταριστά «φιλέτα» πιπεριάς θα απολαύσετε όταν σερβιριστούν στο τραπέζι.

Πώς φτιάχνουμε ξιδάτες πιπεριές Φλωρίνης

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

10-12 πιπεριές Φλωρίνης

αλάτι θαλασσινό

ξίδι από λευκό κρασί

1 σκελίδα σκόρδο

ηλιέλαιο (όχι ε.π.ελαιόλαδο γιατί θα αλλοιωθεί εύκολα)

θυμάρι

Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε:

Βήμα 1: Διαλέγουμε πιπεριές που έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος και φροντίζουμε να μην έχουν χτυπήματα και σημάδια. Τις ξεπλένουμε με άφθονο νερό και στη συνέχεια κόβουμε το κοτσάνι με ένα μαχαίρι. Αφαιρούμε σχολαστικά τα σπόρια που περιέχουν. Αν δεν θέλουμε να κόψουμε την πιπεριά, τότε απλά κόβουμε λίγο το κοτσάνι και τα σποράκια μπορούμε να τα αφαιρέσουμε πριν από το σερβίρισμα.

Βήμα 2: Τις λαδώνουμε με ένα πινέλο κουζίνας και τις αλατίζουμε καλά. Σε ένα ταψάκι που έχουμε στρώσει αντικολλητικό χαρτί, τοποθετούμε τις πιπεριές και τις ψήνουμε στους 200°C μέχρι να μαλακώσουν και να πάρει λίγο χρώμα η φλούδα τους, περίπου 20 με 30 λεπτά.

Βήμα 3: Αφαιρούμε τις φλούδες και τοποθετούμε τις πιπεριές σε ένα γυάλινο βάζο ή σε ένα γυάλινο σκεύος με καπάκι. Προσθέτουμε το ηλιέλαιο, την σκελίδα του σκόρδου και το θυμάρι, κλείνουμε καλά και αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Αν θέλουμε να παστεριώσουμε το βάζο ακολουθούμε την πρακτική για τις παραδοσιακές μαρμελάδες.

