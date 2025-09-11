Μακαρόνια γκρατέν με τρία τυριά

ΥΛΙΚΑ

1 πακέτο (500 γρ.) κοφτά μακαρονάκια (σελινάκι, κοχυλάκια, φιογκάκια…)

3 κοφτές κουταλιές ξεπαγωμένο βούτυρο + λίγο για το ταψί

4 φέτες ζαμπόν, σε μικρά τετραγωνάκια

250 γρ. φρέσκια ανάλατη αναρή λιωμένη καλά με πιρούνι

1 φλ. αλεύρι

1 ½ φλ. γάλα

3 αυγά

1 φλ. τυρί Edam χοντροτριμμένο

½ φλ. κεφαλοτύρι ψιλοτριμμένο

αλάτι, πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ρίχνετε τα μακαρόνια σε μπόλικο αλατισμένο νερό που βράζει και τα αφήνετε να μαλακώσουν, χωρίς να τα βαρυψήσετε. Τα στραγγίζετε, τα επιστρέφετε στην κατσαρόλα και ανακατεύετε μέσα το βούτυρο να λιώσει και ύστερα το ζαμπόν. Τα κρατάτε στην άκρη και προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C.

Βουτυρώνετε ελαφρά ένα πυρίμαχο ταψί, αδειάζετε μέσα τα μακαρόνια, σκορπάτε πάνω το χοντροτριμμένο τυρί. Βάζετε το αλεύρι με το γάλα σε ένα δοχείο και το χτυπάτε μέχρι να ομογενοποιηθεί και να μην έχει σβόλους. Χτυπάτε μέσα τα αυγά και ύστερα χτυπάτε μέσα τη λιωμένη αναρή μέχρι να γίνει ένα λείο μίγμα (για ευκολία τα χτυπάτε όλα με το μίξερ).

Αδειάζετε το μίγμα πάνω από τα μακαρόνια και πασπαλίζετε την επιφάνειά τους με το τριμμένο κεφαλοτύρι. Ψήνετε το γκρατέν για 40 περίπου λεπτά στο φούρνο, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνειά του και το σερβίρετε ζεστό (ή ξαναζεσταμένο).

