Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Food and Drink

Μακαρόνια γκρατέν με τρία τυριά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

ΥΛΙΚΑ

  • 1 πακέτο (500 γρ.) κοφτά μακαρονάκια (σελινάκι, κοχυλάκια, φιογκάκια…)
  • 3 κοφτές κουταλιές ξεπαγωμένο βούτυρο + λίγο για το ταψί
  • 4 φέτες ζαμπόν, σε μικρά τετραγωνάκια
  • 250 γρ. φρέσκια ανάλατη αναρή λιωμένη καλά με πιρούνι
  • 1 φλ. αλεύρι
  • 1 ½ φλ. γάλα
  • 3 αυγά
  • 1 φλ. τυρί Edam χοντροτριμμένο
  • ½ φλ. κεφαλοτύρι ψιλοτριμμένο
  • αλάτι, πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ρίχνετε τα μακαρόνια σε μπόλικο αλατισμένο νερό που βράζει και τα αφήνετε να μαλακώσουν, χωρίς να τα βαρυψήσετε. Τα στραγγίζετε, τα επιστρέφετε στην κατσαρόλα και ανακατεύετε μέσα το βούτυρο να λιώσει και ύστερα το ζαμπόν. Τα κρατάτε στην άκρη και προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C.

Βουτυρώνετε ελαφρά ένα πυρίμαχο ταψί, αδειάζετε μέσα τα μακαρόνια, σκορπάτε πάνω το χοντροτριμμένο τυρί. Βάζετε το αλεύρι με το γάλα σε ένα δοχείο και το χτυπάτε μέχρι να ομογενοποιηθεί και να μην έχει σβόλους. Χτυπάτε μέσα τα αυγά και ύστερα χτυπάτε μέσα τη λιωμένη αναρή μέχρι να γίνει ένα λείο μίγμα (για ευκολία τα χτυπάτε όλα με το μίξερ).

Αδειάζετε το μίγμα πάνω από τα μακαρόνια και πασπαλίζετε την επιφάνειά τους με το τριμμένο κεφαλοτύρι. Ψήνετε το γκρατέν για 40 περίπου λεπτά στο φούρνο, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνειά του και το σερβίρετε ζεστό (ή ξαναζεσταμένο).

xrysessyntages.com

 

 

Tags

ΣΥΝΤΑΓΗFOODFOOD AND DRINK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited