Burger με χαλούμι

Γευστικό και γρήγορο burger με μπιφτέκι λαχανικών. Ο chef Γιώργος Τσούλης ετοιμάζει ένα πιάτο που μπορεί να σε χορτάσει και είναι έτοιμο σε χρόνο dt. Απόλαυσε χωρίς τύψεις.

Υλικά

6 ψωμιά για burger

6 μπιφτέκια λαχανικών

400 γρ. χαλούμι, κομμένο σε φετες

6 φύλλα μαρούλι

1 ντομάτα, κομμένη σε ροδέλες

120 γρ. μαγιονέζα

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

1 Τοποθετούμε ένα σχαροτήγανο σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε το χαλούμι και από τις δυο πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Στο ίδιο τηγάνι περνάμε ελαφρώς και τα ψωμάκια να τους δώσουμε χρώμα.

2 Στο πάγκο εργασίας τοποθετούμε ένα ψωμί για burger, το κόβουμε στη μέση, πασπαλίζουμε με μαγιονέζα εσωτερικά τη βάση και το καπάκι του ψωμιού.

Προσθέτουμε στη βάση 1 φύλλο μαρούλι, 1 μπιφτέκι λαχανικών, μια ροδέλα ντομάτας, 2 φετες χαλούμι και κλείνουμε με το καπάκι.3Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα.

