Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Food and Drink

Burger με χαλούμι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Γευστικό και γρήγορο burger με μπιφτέκι λαχανικών.

Γευστικό και γρήγορο burger με μπιφτέκι λαχανικών. Ο chef Γιώργος Τσούλης ετοιμάζει ένα πιάτο που μπορεί να σε χορτάσει και είναι έτοιμο σε χρόνο dt. Απόλαυσε χωρίς τύψεις.

Υλικά

6 ψωμιά για burger

6 μπιφτέκια λαχανικών 

400 γρ. χαλούμι, κομμένο σε φετες 

6 φύλλα μαρούλι 

1 ντομάτα, κομμένη σε ροδέλες 

120 γρ. μαγιονέζα 

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση

1 Τοποθετούμε ένα σχαροτήγανο σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε το χαλούμι και από τις δυο πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Στο ίδιο τηγάνι περνάμε ελαφρώς και τα ψωμάκια να τους δώσουμε χρώμα.

2 Στο πάγκο εργασίας τοποθετούμε ένα ψωμί για burger, το κόβουμε στη μέση, πασπαλίζουμε με μαγιονέζα εσωτερικά τη βάση και το καπάκι του ψωμιού.

 Προσθέτουμε στη βάση 1 φύλλο μαρούλι, 1 μπιφτέκι λαχανικών, μια ροδέλα ντομάτας, 2 φετες χαλούμι και κλείνουμε με το καπάκι.3Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και με τα υπόλοιπα.

giorgostsoulis.com

Tags

FOODFOOD AND DRINK

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited