Μπρόκολο: Πόσα λεπτά βράσιμο χρειάζεται για να απογειώσετε τη γεύση του

Το μπρόκολο είναι ένα από τα πιο εύκολα και υγιεινά συνοδευτικά για κάθε γεύμα. Είναι διαθέσιμο σχεδόν όλο τον χειμώνα και πέρα από το ότι μαγειρεύεται πανεύκολα, είναι γεμάτο γεύση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το ετοιμάσετε, αλλά το βράσιμο είναι από τους πιο απλούς. Αποτέλεσμα; Καταπράσινα φουντάκια, που μπορείτε να απολαύσετε σκέτα ή να τα συνοδέψετε με βούτυρο, τυρί, σκόρδο, ή ό,τι άλλο σας αρέσει. Γνωρίζετε όμως ποιος είναι ο σωστός τρόπος να το βράσετε ώστε να μην αλλοιωθεί η γεύση και η υφή του;

Ο σωστός χρόνος βρασμού

Για μεσαίου μεγέθους φουντάκια μπρόκολου, χρειάζονται περίπου 2-3 λεπτά σε βραστό νερό. Αν τα κομμάτια είναι μεγαλύτερα, ίσως χρειαστείτε 30 δευτερόλεπτα επιπλέον, ενώ τα μικρότερα κομμάτια θα είναι έτοιμα σε λιγότερο από 2 λεπτά. Το μπρόκολο είναι έτοιμο όταν έχει το ζωηρό, πράσινο χρώμα και τραγανή υφή. Αν θέλετε να γίνει πιο μαλακό, αφήστε το για ακόμα 30 δευτερόλεπτα. Αν το δείτε να κιτρινίζει και να γίνεται μαλακό και λασπωμένο, τότε έχει βράσει υπερβολικά με αποτέλεσμα να αποκτήσει πικρή και βαριά γεύση.

Πώς να μαγειρέψετε τα κοτσάνια

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα κοτσάνια, κόψτε τα σε μικρά κομμάτια και βράστε τα για περίπου 2 λεπτά πριν προσθέσετε τα φουντάκια. Τα κοτσάνια χρειάζονται περισσότερο χρόνο μαγειρέματος από τα φουντάκια, γι’ αυτό ξεκινάμε με αυτά. Αφού βράσουν τα κοτσάνια για 2 λεπτά, ρίξτε και τα φουντάκια και βράστε για άλλα 2-3 λεπτά προσέχοντας να μην παραβράσουν. Όπως και τα φουντάκια, τα κοτσάνια θα είναι έτοιμα εφόσον είναι μαγειρεμένα αλλά διατηρούν παράλληλα το ζωηρό πράσινο χρώμα και την τραγανότητά τους

Πώς να βράσετε σωστά το μπρόκολο βήμα-βήμα