Το σνακ...αλλιώς - Ψωμί με σύκα

Το σνακ...αλλιώς μέσα από αυτή τη συνταγή του chef Γιώργου Τσούλη. Ένας υπέροχος συνδυασμός με αφράτο ψωμί με γλυκά κομμάτια σύκου, απογειώνεται με φρέσκα σύκα από πάνω και ζαμπόν που ισορροπεί ιδανικά τη γλύκα με την αλμυρή νότα.

Υλικά

Για τη ζύμη:700 γρ. αλεύρι, γ.ο.χ.

270 ml νερό, (τα 120 ml χλιαρό)

120 ml γάλα, πλήρες χλιαρό

8 γρ. μαγιά

20 γρ. ζάχαρη, κρυσταλλική

2 αυγά

12 γρ. αλάτι

30 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

1 κ.γ. θυμάρι, ψιλοκομμένο + 1 κ.γ. για πασπάλισμα

Για το topping:

5 σύκα, κομμένα στη μέση

100 γρ. ζαμπόν, κομμένο σε κομμάτια

½ κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

Χοντρό αλάτι για πασπάλισμα

Για τη ζύμη

1Στον κάδο του μίξερ βάζουμε 120 ml νερό χλιαρό, 120 ml γάλα χλιαρό, τη μαγιά και ανακατεύουμε να διαλυθεί η μαγιά και αφήνουμε 5 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Έπειτα προσθέτουμε όλα τα υλικά εκτός από το βούτυρο και χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα με το γάντζο για 8 λεπτά.

Για το topping

2Τέλος προσθέτουμε το βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να ενσωματωθεί στη ζύμη. Λαδώνουμε ελαφρώς τα χέρια μας για να μην κολλάει το ζυμάρι και το πλάθουμε. Έπειτα λαδώνουμε λίγο ένα μπολ και αφήνουμε το ζυμάρι σκεπασμένο να ξεκουραστεί για 1 ½ ώρα.

Για τη ζύμη

3Μόλις φουσκώσει το ζυμάρι το μεταφέρουμε σε ταψί διαστάσεων 25χ35 εκ. το οποίο έχουμε λαδώσει ελαφρώς. Απλώνουμε το ζυμάρι πιέζοντας ελαφρά με τα δάκτυλα μας σε όλη την επιφάνεια. Τοποθετούμε τα κρεμμύδια, το ζαμπόν, τα σύκα σε όλη την επιφάνεια. Πασπαλίζουμε με το θυμάρι, το χοντρό αλάτι και το σκεπάζουμε για 30 λεπτά να φουσκώσει.4Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 C στον αέρα.5Ψήνουμε για 30 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς πριν σερβίρουμε.

Μπορούμε να προσθέσουμε μέσα στη ζύμη ψιλοκομμένα σύκα για έξτρα γεύση.