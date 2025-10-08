Πουτανέσκα: Η κλασική ιταλική μακαρονάδα

Η κλασική ιταλική μακαρονάδα που σίγουρα θα λατρέψετε από τον chef Γιώργο Τσούλη.

Υλικά

450 γρ. σπαγγέτι

400 γρ. ντομάτα κονκασέ

100 γρ. ελιές, κομμένες στη μέση χωρίς το κουκούτσι τους

50 γρ. κάπαρη, ξαλμυρισμένη

6-7 φιλέτα αντζούγιας, χοντροκομμένα

4 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένες

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Για το σερβίρισμα:

Σχοινόπρασο

Εκτέλεση

1 Τοποθετούμε σε δυνατή φωτιά μια κατσαρόλα με νερό. Μόλις βράσει καλά, αλατίζουμε και προσθέτουμε τα σπαγγέτι βράζοντας τα 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία, ώστε να βγουν al dente.

2 Παράλληλα, τοποθετούμε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, το σκόρδο και το σοτάρουμε, μέχρι να πάρει χρυσαφί χρώμα.

3 Προσθέτουμε τα φιλέτα αντζούγιας, ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα και τα αφήνουμε για 1 λεπτό.

4 Ρίχνουμε στο τηγάνι την ντομάτα κονκασέ, τις ελιές, την κάπαρη, ανακατεύουμε και αφήνουμε τη σάλτσα να δέσει για 5-6 λεπτά.

5 Προσθέτουμε στο τηγάνι τα σπαγγέτι, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε, μέχρι να πάει η σάλτσα παντού. Αν δούμε πως η σάλτσα είναι αρκετά πηχτή, ρίχνουμε λίγο ζεστό νερό.

6 Σερβίρουμε τα μακαρόνια ζεστά, πασπαλίζοντάς τα με σχοινόπρασο.

#tsoulotip:

Δε βράζουμε πολύ τα σπαγγέτι, διότι θα μαγειρευτούν και στη σάλτσα.