Πουτανέσκα: Η κλασική ιταλική μακαρονάδα

Η κλασική ιταλική μακαρονάδα που σίγουρα θα λατρέψετε από τον chef Γιώργο Τσούλη.
Υλικά
- 450 γρ. σπαγγέτι
- 400 γρ. ντομάτα κονκασέ
- 100 γρ. ελιές, κομμένες στη μέση χωρίς το κουκούτσι τους
- 50 γρ. κάπαρη, ξαλμυρισμένη
- 6-7 φιλέτα αντζούγιας, χοντροκομμένα
- 4 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένες
- Αλάτι
- Πιπέρι
- Ελαιόλαδο
- Για το σερβίρισμα:
- Σχοινόπρασο
Εκτέλεση
1 Τοποθετούμε σε δυνατή φωτιά μια κατσαρόλα με νερό. Μόλις βράσει καλά, αλατίζουμε και προσθέτουμε τα σπαγγέτι βράζοντας τα 2 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία, ώστε να βγουν al dente.
2 Παράλληλα, τοποθετούμε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, το σκόρδο και το σοτάρουμε, μέχρι να πάρει χρυσαφί χρώμα.
3 Προσθέτουμε τα φιλέτα αντζούγιας, ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα και τα αφήνουμε για 1 λεπτό.
4 Ρίχνουμε στο τηγάνι την ντομάτα κονκασέ, τις ελιές, την κάπαρη, ανακατεύουμε και αφήνουμε τη σάλτσα να δέσει για 5-6 λεπτά.
5 Προσθέτουμε στο τηγάνι τα σπαγγέτι, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε, μέχρι να πάει η σάλτσα παντού. Αν δούμε πως η σάλτσα είναι αρκετά πηχτή, ρίχνουμε λίγο ζεστό νερό.
6 Σερβίρουμε τα μακαρόνια ζεστά, πασπαλίζοντάς τα με σχοινόπρασο.
#tsoulotip:
Δε βράζουμε πολύ τα σπαγγέτι, διότι θα μαγειρευτούν και στη σάλτσα.