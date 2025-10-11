Φτιάχνουμε μύδια αχνιστά

Φρέσκα, ζουμερά και γεμάτα γεύση, ιδανικά με λίγο λεμόνι και φρέσκο ψωμί. Μύδια αχνιστά, από τον chef Γιώργο Τσούλη. Ένα εκλεπτυσμένο πιάτο που σε ταξιδεύει στη θάλασσα!
Υλικά
- 500 γρ. μύδια, φρέσκα και καθαρισμένα
- 1 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένη
- ½ μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- ¼ μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο + extra για το πασπάλισμα
- 5 κλ. θυμάρι, μόνο τα φύλλα ψιλοκομμένο
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- 100 ml λευκό κρασί
- Χυμό από ένα λεμόνι
- Αλάτι
- Πιπέρι
1 Ζεσταίνουμε μια βαθιά κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το θυμάρι και τα σοτάρουμε, μέχρι να καραμελώσουν.
2 Στη συνέχεια, δυναμώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τα μύδια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ακόμα 2 λεπτά.
3 Σβήνουμε με το λευκό κρασί, αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι της και αφήνουμε για περίπου 5 λεπτά.
4 Μόλις ανοίξουν όλα τα μύδια, αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, τον άνηθο, αλάτι και πιπέρι, και ανακατεύουμε καλά κουνώντας την κατσαρόλα.
(Προσοχή: Όποια μύδια δεν ανοίξουν τα πετάμε, καθώς είναι ακατάλληλα για κατανάλωση)5Τέλος, σερβίρουμε τα μύδια ζεστά, πασπαλίζοντας με λίγο extra άνηθο.
#tsoulotip:
Όποια μύδια δεν ανοίξουν κατά το μαγείρεμα, τα πετάμε, καθώς είναι ακατάλληλα για κατανάλωση.