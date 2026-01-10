Χορτάσαμε το κρέας, ώρα για αποτοξίνωση - Παέγια λαχανικών

Υλικά | Μερίδες: 4

3 κουτ. σούπας ε.π. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

1 πιπεριά πράσινη, 1 κίτρινη και 1 κόκκινη

250 γρ. ρύζι γλασέ Λαμίας Νώμα

400 γρ. ντοματάκια κονκασέ

1 κουτ. γλυκού πάπρικα καπνιστή

2 πρέζες κρόκο Κοζάνης (σαφράν)

750 ml νερό

1 κύβο λαχανικών

100 γρ. Εύ πράσινες ελιές σε φέτες, σε άλμη

1/2 λεμόνι

1/4 ματσάκι μαϊντανό

αλάτι, μαύρο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Σε ένα βαθύ τηγάνι, σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο να ζεσταθεί. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Αφού ζεσταθεί το ελαιόλαδο, ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο στο τηγάνι και σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσουν, για περίπου 3΄-5΄.

Βήμα 2

Αφαιρούμε τα κοτσάνια και τους σπόρους από τις πιπεριές και τις κόβουμε σε λεπτές κάθετες φέτες. Τα προσθέτουμε και αυτά στο τηγάνι και σοτάρουμε για άλλα 3΄-5΄.

Βήμα 3

Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε με τη βοήθεια μιας ξύλινης κουτάλας. Ρίχνουμε τη ντομάτα, την πάπρικα, το σαφράν, το νερό, τον κύβο λαχανικών, τις πράσινες ελιές, αλάτι και πιπέρι.

Βήμα 4

Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στο ελάχιστο και αφήνουμε να σιγοβράσουν για 25΄-30΄ ανακατεύοντας ανά διαστήματα. Αφού εξατμιστούν τα υγρά και μαλακώσει το ρύζι, αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά. Περιχύνουμε με τον χυμό λεμονιού, πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλατοπιπερώνουμε, αν χρειαστεί, και σερβίρουμε.

Πηγή: cantina.protothema.gr