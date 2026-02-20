Τα 6 λάθη που κάνουμε όλοι και οι πατάτες δεν γίνονται ποτέ τραγανές

Τραγανές, αλμυρές και χορταστικές, οι τέλειες τηγανητές πατάτες είναι η απόλυτη απόλαυση.

Είτε συνοδεύουν ένα μπέργκερ, είτε κεφτεδάκια, ή κρέας γενικά, με αυγά ή σκέτες με κάποια σάλτσα, είναι πάντα καλοδεχούμενες. Αν όμως είναι μαλακές και στεγνές, η εμπειρία δεν είναι το ίδιο ευχάριστη.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε για να πετύχουμε τις τέλειες τηγανητές πατάτες

Επιλογή λανθασμένης ποικιλίας πατάτας

Όταν διαλέγουμε πατάτες, μοιάζουν όλες ίδιες, όμως η σωστή επιλογή κάνει όλη τη διαφορά. Οι τηγανητές πατάτες είναι πιο τραγανές όταν χρησιμοποιούμε αμυλώδεις πατάτες, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε άμυλο. Αντίθετα, οι πατάτες με σφιχτή φλούδα μπορεί να τις κάνει πολύ μαλακές μετέπειτα.

Κόψιμο της πατάτας σε πολύ λεπτά κομμάτια

Λατρεύουμε τις λεπτές τηγανητές πατάτες, όπως τις συναντάμε στα φαστφουντάδικα, όμως το πολύ λεπτά κομμάτια δεν εγγυώνται καλό αποτέλεσμα. Οι πατάτες όταν είναι κομμένες έτσι, γίνονται εύκολα στεγνές και υπερβολικά τραγανές. Από την άλλη, εκείνες που είναι πολύ χοντρά κομμένες μπορεί να μην ψηθούν καλά στο εσωτερικό τους. Η ιδανική διάσταση είναι περίπου 1 εκ. στο πάχος. Παράλληλα, φροντίστε να κόβετε όλες τις πατάτες στο ίδιο μέγεθος, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.

Δεν τις ξεπλένετε ούτε τις στεγνώνετε

Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Το άμυλο στις πατάτες τις κάνει μαλακές μετά το μαγείρεμα. Αφού τις κόψετε, ξεπλύνετε 2-3 φορές με κρύο νερό και αφήστε τις πατάτες να μουλιάσουν σε κρύο νερό για 15-30 λεπτά για να αφαιρέσετε το περιττό άμυλο.

Έπειτα, στεγνώστε τες πολύ καλά με μία καθαρή πετσέτα, γιατί οι υγρές πατάτες δεν θα γίνουν αρκετά τραγανές. Ορισμένοι μάλιστα τις βάζουν για λίγο στο ψυγείο ή στην κατάψυξη για να απομακρυνθεί όλη η υγρασία.

Δεν χρησιμοποιείτε το σωστό λάδι τηγανίσματος

Η επιλογή του λαδιού είναι σημαντική για την ποιότητα και τη γεύση. Χρησιμοποιήστε ουδέτερο λάδι με υψηλό σημείο καπνού, γιατί ένα λάδι που καίγεται εύκολα θα δώσει πικρή γεύση. Ιδανικά, χρησιμοποιήστε φυστικέλαιο ή ηλιέλαιο, που αντέχουν καλά στις υψηλές θερμοκρασίες.

Δεν τηρείτε τη σωστή θερμοκρασία τηγανίσματος

Το τηγάνισμα είναι από τα πιο σημαντικά βήματα. Αν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, οι πατάτες απορροφούν λάδι και γίνονται μαλακές. Αντίθετα, αν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, τηγανίζονται εξωτερικά και μέσα είναι σχεδόν ωμές.

Η καλύτερη μέθοδος είναι το διπλό τηγάνισμα:

Πρώτο τηγάνισμα: 150 °C για 5-6 λεπτά, στο οποίο οι πατάτες μαλακώνουν αλλά παραμένουν ανοιχτόχρωμες. Αφήστε να κρυώσουν για 10 λεπτά. Δεύτερο τηγάνισμα: 180 °C για 2-3 λεπτά, για να γίνουν χρυσές και τραγανές.

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα θερμόμετρο μαγειρέματος για ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και μην γεμίζετε υπερβολικά το τηγάνι, γιατί οι πολλές πατάτες μειώνουν τη θερμοκρασία του λαδιού.

Αλάτισμα της πατάτας την λάθος στιγμή

Μόλις οι πατάτες γίνουν τραγανές και χρυσές, μπορείτε να τις αλατίσετε. Μην αλατίζετε αμέσως μετά το τηγάνισμα, καθώς κάτι τέτοιο τραβάει την υγρασία και τις μαλακώνει. Είναι καλύτερο να περιμένετε λίγο πριν τις σερβίρετε.

